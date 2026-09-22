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SON DAKİKA | CHP kongre takvimi başladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkacak mı?
SON DAKİKA | CHP kongre takvimi başladı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip çıkacak mı?
Son dakika haberi: CHP'de kongre takvimi 10 Eylül itibarıyla resmen başladı. 14 Şubat 2027'de tüm il ve ilçe seçimleri tamamlanmış olacak. Ardından PM'de büyük kurultayın tarihi belirlenecek. Kurultayın 2027 yılı ilkbaharında yapılması öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 07:32