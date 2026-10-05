Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy SABAH’a konuştu: Belediye başkanı CHP’den ihraç edilmeli
Son dakika | CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy SABAH’a konuştu: Belediye başkanı CHP’den ihraç edilmeli
Son dakika haberi: CHP ve Yeni Parti arasında aylardır devam eden siyasi sürtüşme bu kez Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras üzerinden alevlendi. CHP'de kalmasına rağmen Yeni Parti ile iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Aras'ın kısa süre önce Suriye ziyareti sırasında başkanlık vekaletini Yeni Partili Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahça'ya vermesi, bardağı taşıran son damla oldu. Aras'ın halihazırda CHP Muğla il yönetimiyle de tüm iletişimi kopardığı iddia ediliyor.
Giriş Tarihi: 05.10.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 07:46