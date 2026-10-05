Son dakika | CHP Muğla İl Disiplin Kurulu Başkanı Gürsoy SABAH’a konuştu: Belediye başkanı CHP’den ihraç edilmeli

Aras'ın adeta CHP ile tüm bağlarını kopardığını vurgulayan Gürsoy, "Sayın Aras'ın mevcut şartlar altında hala CHP'de kalıyor olması etik ve meşru değildir. Hatta bence burada bir kötü niyet vardır. Vakit kaybetmeden kendisinin derhal ihracı gerekmektedir. "