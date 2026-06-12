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Son dakika | CHP'deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık
Son dakika | CHP'deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık
Son dakika haberi! CHP'deki koltuk savaşında Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kesin ihraç talebiyle 9 milletvekilini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlıklarıyla bilinen 9 isim aynı zamanda rüşvet iddialarının odağında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:13