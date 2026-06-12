Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | CHP'deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

Son dakika | CHP'deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

Son dakika haberi! CHP'deki koltuk savaşında Kemal Kılıçdaroğlu cephesi kesin ihraç talebiyle 9 milletvekilini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlıklarıyla bilinen 9 isim aynı zamanda rüşvet iddialarının odağında yer alıyor.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 07:13
Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK kararıyla, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili hakkında gözler disiplin sürecine çevrildi.

Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

VELİ AĞBABA: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten CHP Genel Merkezi için 1 milyon euro talep ettiği ve bazı yazışmalarda 100 bin dolarlık para transferine ilişkin görüntülerin yer aldığı iddia edildi.

Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

ALİ MAHİR BAŞARIR: Hakkında dosyaya giren HTS kayıtlarında, Böcek ile para teslim edildiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

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Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

GÖKHAN GÜNAYDIN: Adı, kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığı yönündeki tanık ifadelerinde geçti.

Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

ÖZGÜR KARABAT: Hakkında, itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde 5 milyon liralık rüşvet verildiği iddiası yer aldı.

Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

BURHANETTİN BULUT: Daha önce kamuoyuna yansıyan fezlekelerde yer alan ve Seyhan Belediyesi bağlantılı olduğu öne sürülen 1 milyon dolarlık rüşvet iddiasıyla yeniden gündeme geldi.

Son dakika | CHP’deki koltuk savaşı büyüyor! Disipline sevk edilen 9 milletvekili rüşvet iddialarının odağında: Sicilleri kabarık

Milletvekilleri Turan Taşkın, Umut Akdoğan'ın adı kurultay sürecindeki delege ve finans trafiğinin hukuk ayağında yer aldı. Ensar Aytekin ve Nurhayat Altaca'nın adı da kurultay sürecinde irade fesadı ve organizasyonel faaliyetlere ilişkin dosyada yer aldı.

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