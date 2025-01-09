SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

İlk günlerden itibaren bana yakın olmaya başladı. İş gereği diyerek benim telefon numaramı aldı. "Seninle çalışmak istiyorum" diyerek sürekli benimle vakit geçirmeye çalıştı. Bir reklam ve tanıtım projesiyle ilgili, benim alanım olmamasına rağmen o projede benimle çalışmak istediğini söyledi.



