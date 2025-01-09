Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | CHP'deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

SON DAKİKA | CHP'deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesinde BBB tv'de sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan tarafından tacize uğrayan ve ardından işten kovulan muhabir 23 yaşındaki E.S. isimli genç kız, yaşadıklarını anlattı. Tacizci Buçan'ın, işe başladığı ilk günlerde, yöneticilik vasfını kullanarak kendisinin telefon numarasını istemesiyle başlayan kabus dolu günler, genç kızın işten kovulmasına kadar sürdü.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:28
SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesinin reklam ve tanıtım işleri için kurulan BBB TV'de (Bursa Büyükşehir Belediye TV) geçen ay metin yazarı ve sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan'ın, aynı kanalda muhabir olan E.S.'yi attığı mesajlarla taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

Taciz skandalının yankıları sürerken CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından işten kovulan genç kız, işyerinde yaşadığı kabus gibi günleri anlattı.

SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

İLK GÜNDEN İTİBAREN YAKINLIK KURMAYA ÇALIŞTI

Uğradığı taciz olayının kurum dışında duyulmasının ardından iş akdine son verilen genç muhabir, "Ben 2022 yılının Şubat ayında Belediyenin Basın dairesinde muhabir olarak çalışmaya başladım. Mustafa Buçan ise yaklaşık 40 gün önce çalıştığım birime metin yazarı olarak işe alındı. Görev tanımı metin yazarı olmasına rağmen birimde yöneticilik yapıyordu.

SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

İlk günlerden itibaren bana yakın olmaya başladı. İş gereği diyerek benim telefon numaramı aldı. "Seninle çalışmak istiyorum" diyerek sürekli benimle vakit geçirmeye çalıştı. Bir reklam ve tanıtım projesiyle ilgili, benim alanım olmamasına rağmen o projede benimle çalışmak istediğini söyledi.

SON DAKİKA | CHP’deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’

Kendisi benim amirim pozisyonunda olduğu için mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Daha sonra sosyal medya hesaplarımdan takip etmeye başladı. Daha önce yaptığım tüm paylaşımları peş peşe beğenmeye başladı. Aynı günün gece saatlerinde ise bana DM'den mesaj attı" dedi.

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