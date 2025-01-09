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SON DAKİKA | CHP'deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’
SON DAKİKA | CHP'deki taciz skandalında muhabir genç kız yaşadıklarını anlattı: ‘Kâbus gibi günler’
Son dakika haberi: Bursa Büyükşehir Belediyesinde BBB tv'de sorumlu olarak işe başlayan Mustafa Buçan tarafından tacize uğrayan ve ardından işten kovulan muhabir 23 yaşındaki E.S. isimli genç kız, yaşadıklarını anlattı. Tacizci Buçan'ın, işe başladığı ilk günlerde, yöneticilik vasfını kullanarak kendisinin telefon numarasını istemesiyle başlayan kabus dolu günler, genç kızın işten kovulmasına kadar sürdü.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:28