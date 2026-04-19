SON DAKİKA… CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 40 milyon TL’lik kamu zararı! Faiziyle birlikte talep edildi…

SON DAKİKA… İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi. Zarar, faiziyle birlikte talep edildi. İşte detaylar…

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 19.04.2026 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.04.2026 07:33
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi. Soruşturmanın, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin olduğu öğrenildi.

Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü tespit edildi.

Bu değişiklikle yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı belirtildi.

ZARAR, FAİZİYLE BİRLİKTE TALEP EDİLDİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin 107 milyon 29 bin 460 TL, sözleşme bedelinin ise 106 milyon 415 bin TL olduğu kaydedildi.

İhalenin Oğuz Ata Mimarlık A.Ş. ile Gürtur İnşaat Ltd. ortaklığına verildiği, ancak sürecin kanunun 5. maddesinde yer alan temel ilkelere uygun yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Toplam 37 milyon 40 bin 871 TL + KDV tutarındaki kamu zararının yüklenici Atagür İş Ortaklığı'ndan faiziyle birlikte tahsil edilmesi talep edilirken, zararın karşılanamaması halinde sorumlular hakkında tazmin sürecinin işletileceği bildirildi.