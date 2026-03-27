SON DAKİKA! CHP'li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

Son dakika haberi: Rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'da lüks bir otel odasında belediye personeli olan 21 yaşındaki S.A. ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Telefonunu şifresiyle birlikte teslim eden Yalım'ın ikinci telefonu sevgilisinin iç çamaşırına saklanmış şekilde bulundu. Şifreyi vermeyi reddeden Yalım'ın bir diğer sevgilisi A.A.'nın da belediye personeli olarak göründüğü ancak gerçekte çalışmadığı belirlendi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 27.03.2026 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 12:14
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

Son dakika haberi... Rüşvet soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Ankara'da lüks otel odasında 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalandığı ortaya çıktı. Genç kadın S.A.'nın belediyede personel olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

Yapılan inceleme sonucu iki ismin o geceye ait otel kaydının olmadığı ancak geçmiş dönemlerde otel kayıtlarına rastlandı.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

TELEFONUNU SEVGİLİSİNİN İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLADI

Gözaltı işlemleri esnasında kapıyı havluya sarılı bir şekilde açan Yalım üzerini değiştirmek için polislerden müsaade istedi.

CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisiyle otel odasında gözaltına alındı | Video

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

Sonrasında ekiplerin odaya girmesiyle Yalım'ın telefonunu polislere şifresini açarak verdiği öğrenildi. Ancak yapılan arama esnasında S.A.'nın iç çamaşırının içine saklanmış şekilde Yalım'a ait ikinci bir telefon bulundu.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Yalım'ın üzerini giyme bahanesiyle müsaade istediği esnada ikinci telefonunu saklamak için sevgilisine verdiği ve o şekilde saklandığı öğrenildi. Yalım söz konusu telefonun şifresini vermeyi reddetti.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

İçerisinde soruşturmaya konu olaylarla ilgili kuvvetli delillerin olduğu düşünülen telefon ekipler tarafından alındı.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

Özkan Yalım ve S.A. hakkında "Delil karartma" suçundan ayrı bir soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler

MAAŞLI SEVGİLİLER

Öte yandan Özkan Yalım ile aralarında gönül ilişkisi olan ve çalışmamasına rağmen belediyenin yüksek maaşlı personeli olan ikinci sevgilisi A.A.'nın da Kocaeli'nde gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler
SON DAKİKA! CHP’li belediye başkanı Özkan Yalım sevgilisiyle otel odasında böyle yakalandı! 2. telefonunu kız arkadaşının iç çamaşırına sakladı: Şok görüntüler