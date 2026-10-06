Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Son dakika | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yargı kararlarına müdahale soruşturmasında Türkiye'nin gündemine oturacak detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların beyanına göre CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2022 yılı Aralık ayında düzenlenen dev rüşvet ve irtikap operasyonunun perde arkasındaki kirli ilişkiler ve yargıdaki uzantıları bir bir ortaya çıktı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde yer aldığı soruşturmada, yargı mensuplarına menfaat temin edilerek operasyon bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:46
Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Son dakika... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren iddialara göre, 2022 yılındaki operasyon adliyede o dönemde görevli bir takım savcılar tarafından dışarıya sızdırıldı.

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

CHP'li belediye yöneticilerine yönelik baskını öncesinden haber alan Hüseyin Avni Sipahi, eşi ve şoförü aracılığıyla kritik belgeleri ve yüklü miktardaki paraları kaçırmayı başardı.

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

SAVCI BAYRAM GÜLHAN'A 500 BİN DOLARLIK RÜŞVET ANLAŞMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yargı kararlarına müdahale soruşturmasında, HSK kararıyla açığa alınan ve daha önce Manisa Saruhanlı'da görev yapan Savcı Bayram Gülhan 'Örgüte Yardım Etmek' ve 'Rüşvete Aracılık Etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görseldeki: Bayram Gülhan

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Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Gülhan'ın, CHP'li belediye yöneticilerinin yargıdaki en önemli ayağı olduğu öne sürüldü. Dosyadaki beyanlara göre Savcı Bayram Gülhan'a operasyon öncesinde ve sonrasında toplam 500 bin dolar rüşvet verildi. Rüşvetin ilk yarısının adliyede teslim edildiği, bu para karşılığında Sipahi'nin yakınlarının belgelerle birlikte kaçmasına göz yumulduğu soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer alıyor.

Görseldeki: Murat Hazinedar

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ YARGI KORUMASI

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap çarkının yargıdaki bağlantılar sayesinde bir süre perdelendiği, sanıklara "kısa bir süre yatıp çıkacakları" yönünde garantiler verildiği öğrenildi.

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Nitekim operasyon sonrası gerçekleşen tahliyelerin ardından, rüşvet anlaşmasının kalan 250 bin dolarlık kısmının da ödendiği kayıtlara geçti.

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi ekseninde dönen bu kirli ağ, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının yargıdaki uzantılar vasıtasıyla nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Başsavcılık konuya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.

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