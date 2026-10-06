Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!
Son dakika | CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!
Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yargı kararlarına müdahale soruşturmasında Türkiye'nin gündemine oturacak detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların beyanına göre CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik 2022 yılı Aralık ayında düzenlenen dev rüşvet ve irtikap operasyonunun perde arkasındaki kirli ilişkiler ve yargıdaki uzantıları bir bir ortaya çıktı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'nin merkezinde yer aldığı soruşturmada, yargı mensuplarına menfaat temin edilerek operasyon bilgilerinin sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:46