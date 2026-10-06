Son dakika | CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet sarmalında yargıya uzanan kirli ağ: Operasyon sızdırıldı, paralar kaçırıldı!

Gülhan'ın, CHP'li belediye yöneticilerinin yargıdaki en önemli ayağı olduğu öne sürüldü. Dosyadaki beyanlara göre Savcı Bayram Gülhan'a operasyon öncesinde ve sonrasında toplam 500 bin dolar rüşvet verildi. Rüşvetin ilk yarısının adliyede teslim edildiği, bu para karşılığında Sipahi'nin yakınlarının belgelerle birlikte kaçmasına göz yumulduğu soruşturma dosyasına giren bilgiler arasında yer alıyor.

Görseldeki: Murat Hazinedar