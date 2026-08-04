SON DAKİKA | CHP’li Hasbi Dede tarafından tacize uğramıştı! Tuana’nın babası SABAH’a konuştu: Biz şikâyetçi olunca yapmadıkları kalmadı

Hasbi Dede'nin, kızının ölümünün ardından kendisiyle iletişime geçmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Torun, Dede'ye yönelik sert ifadeler kullanırken, yaşadığı acıyı da "Bir kız çocuğu babası olmak için on sekiz yıl bekledim ama on sekiz yaşına kadar getiremedim kızımı" sözleriyle anlattı.