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SON DAKİKA | CHP'li Hasbi Dede tarafından tacize uğramıştı! Tuana'nın babası SABAH'a konuştu: Biz şikâyetçi olunca yapmadıkları kalmadı
SON DAKİKA | CHP'li Hasbi Dede tarafından tacize uğramıştı! Tuana'nın babası SABAH'a konuştu: Biz şikâyetçi olunca yapmadıkları kalmadı
Son dakika haberi: CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye cinsel taciz davası açtıktan sonra şüpheli kazada ölen Tuana'nın babası Ahmet Torun, SABAH'a konuştu: Şikâyetçi olunca kızım ve eşimi itibarsızlaştırmak için sahte hesaplardan fotomontajlı görseller paylaşıldı. Adaletin en kısa süre içinde tecelli etmesini bekliyorum
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:47