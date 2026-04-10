SON DAKİKA! CHP’li Mersin Yenişehir Belediyesi’ne operasyonun detayları ortaya çıktı: 76 suç görüşmesi, 15 ayrı suç eylemi

ŞAFAK BASKINI: BELEDİYE VE EVLERDE ARAMA

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi yerleşkesi, şüphelilerin ikamet adresleri ve bağlantılı bir işyerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda belge ve dijital materyale el konulduğu, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın daha da genişleyebileceğine işaret ediyor. Özellikle ihale süreçlerine ilişkin belgelerin detaylı incelenmesiyle birlikte dosyaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali gündemde. Mersin'de patlak veren bu operasyon, soruşturmanın ilerleyen günlerde daha büyük yankı uyandırması bekl