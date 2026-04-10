SON DAKİKA! CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi'ne operasyonun detayları ortaya çıktı: 76 suç görüşmesi, 15 ayrı suç eylemi
Son dakika haberi... Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, belediye yöneticileri ile özel sektör temsilcilerinin yer aldığı organize bir yapı iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı. Teknik ve fiziki takipte 76 suç içerikli görüşme tespit edilirken, Sayıştay, MASAK ve ihale belgeleriyle desteklenen incelemelerde 15 ayrı suç eylemi belirlendi. Belediye ve şüphelilere ait adreslerde yapılan eş zamanlı aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konulurken, soruşturmanın yeni isimlerle genişleyebileceği ifade edildi.
Giriş Tarihi: 10.04.2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 16:38