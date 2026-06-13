Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

Son dakika haberi! Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 56 örgüt üyesi hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 862 sayfalık iddianameye giren detaylı MASAK raporları, dönen rüşvet çarkının devasa boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:12
Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

Son dakika! Raporlara göre Mustafa Bozbey, eşi Seden ve kızı Side Bozbey, gelini İldam Aydın Bozbey, kardeşi Ramiz Bozbey ve dayısının oğlu Muhkim Demirtaş'ın hesaplarına kaynağı belirsiz milyonlarca liranın girdiği ortaya çıktı.

Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

Bozbey ailesinin hesaplarına son 8 yılda kaynağı açıklanamayan toplam 169 milyon 888 bin TL para girişinin olduğu ve bu paraların suçtan elde edilen gelir olduğu tespit edildi.

Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

MASAK raporlarında Bozbey'in hesaplarına en çok, paravan şirket SERES Gayrimenkul firmalarından para girişi olduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

> Seden Bozbey (Eşi) 58 milyon 127 bin TL para girişinin olduğu belirlendi.

> Side Bozbey (Kızı): 63 milyon 323 bin TL para girişi tespit edildi.

Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi

> İldam Aydın Bozbey (Gelini): 36 milyon 351 bin TL para girişinin olduğu belirtildi.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #BURSA #MASAK