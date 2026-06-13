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Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi
Son dakika | CHP’li Mustafa Bozbey’den 170 milyonluk vurgun: MASAK raporları skandalı gözler önüne serdi
Son dakika haberi! Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 56 örgüt üyesi hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 862 sayfalık iddianameye giren detaylı MASAK raporları, dönen rüşvet çarkının devasa boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 13.06.2026 07:11
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 07:12