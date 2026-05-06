Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | CHP'nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Son Dakika | CHP'nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Son dakika haberi: CHP'nin şaibeli 39. Olağan Kurultayı ile ilgili dava bugün görüldü. Önceki duruşmalara 'bavullarla milyon dolarlar taşındı' ifadeleri damga vururken, gelen yeni bilgiye göre; CHP kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi. Davada Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek. İşte detaylar!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 06.05.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 10:36
Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Son dakika! CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz'a ertelendi.

Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Davada Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek.

Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

MAĞDUR: KEMAL KILIÇDAROĞLU!

Davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 sanığın yargılaması sürecek. Sanıkların "oylamaya hile karıştırma" ve delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.

Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

'BAVULLARLA MİLYON DOLARLAR TAŞINDI'

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın, 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada tanık olarak dinlenen gazeteci T.E., dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son Dakika | CHP’nin şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi! Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

Kurultay saatinde 4 döviz bürosu açtırıldığı iddialarına ilişkin konuşan T.E., "Dün CHP kurultayıyla ilgili 4 döviz bürosu açtırıldı, uberle taşındı" bu iddiayı gündeme getirdim. Bir kafede oturduğumda bu konuyu duydum, sorduğumda da, "Abi orası turizm bölgesi, normal aracın girmesi yasak. Ancak ya taksi ya da uber girer" dendi. Eski bir bankacı olduğum için 50 milyon dolar bana normal geldi. Çünkü bir bavula 6-7 milyon dolar sığar, 50 milyon dolar için 6-7 bavul yeter." demişti.

#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #CHP #KEMAL KILIÇDAROĞLU #EKREM İMAMOĞLU