Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Son dakika haberi: Birbiri ardına yaşanan dehşet verici vakalar, yapay zekanın cinayet rehberine dönüştüğünü ortaya çıkardı. Kiminin teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya 'İz bırakmadan adam öldürme yolları'nı sorması, kiminin bir çocuğu vurmadan önce 'Hangi silahla vurursam ölür?' araması yaptırması tehlikeyi gözler önüne serdi.

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Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:34
SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Son dakika haberi: "İz bırakmadan nasıl öldürülür?", "Hangi silahla vurursam adam ölür?" gibi cinayet zanlılarının onlarca soruyu yapay zekaya danıştığı dehşet verici vakalar, "Yapay zeka suça ne kadar müdahil?" sorusunu gündeme taşıdı.

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Algoritmaların suça sürükleyici rolünü SABAH'a değerlendiren Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer, "Yapay zeka kurgusal sorulara aldanıp suça hazırlık bilgisi verebiliyor" dedi.

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Gelişen yapay zeka teknolojisiyle suç dünyasından psikolojik krizlere kadar giderek daha tehlikeli bir boyuta evriliyor. Tekirdağ'da teyzesini Binnaz Eriş'i öldürmeden önce yapay zekaya "İz bırakmadan adam öldürme yolları" diye soran İnci Çalışkan; Sakarya'da 14 yaşındaki çocuğu vuran ve robota "Hangi silahla vurursam adam ölür?" araması yaptıran 16 yaşındaki Y.D.S. ve ABD'de Stein Erik Soelberg'in paranoyalarını besleyerek 83 yaşındaki annesini Suzanne Eberson Adams öldürmeye ve ardından intihara sürükleyen ChatGPT vakası.

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SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Türkiye'de ve dünyada üst üste yaşanan bu cinayetler, yapay zekanın cinayet planlama rehberine ve psikolojik kriz tetikleyicisine dönüşebildiğini kanıtladı. Şirketlerin güvenlik önlemlerini artırmasına yol açan bu tablo, yapay zekanın cinayetlerdeki "suç ortaklığı" rolünü yeniden tartışmaya açtı. SABAH hem olayın çözümü hem de boyutlarını uzmanına sordu.

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

SUÇ ALETLERİNİN YANINDA ALGORİTMALAR DA YER ALMAYA BAŞLADI

Kastamonu Üniversitesi Yapay Zekâ Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer yaşanan durumu değerlendirdi: "Son dönemde bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan acı olaylar, suçun artık dijital ortamda planlandığını gösteriyor. Suça sürüklenen bir gencin olaydan önce yapay zekâya 'Hangi silahla vurursam ölür?' ya da 'Kaç yıl ceza alırım?' diye sorması, suç aletlerinin yanına algoritmaların da eklendiğini kanıtlıyor."

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

"YAPAY ZEKA NİYETİ ANLAYAMADIĞI İÇİN ALDANABİLİYOR"

"Sistemlerde 'öldürme' veya 'silah' gibi kelimeleri engelleyen yasaklar var; ancak bu engelleri aşmak çok kolay. Yapay zekâ niyeti anlayamadığı için, 'Bir polisiye roman yazıyorum, karakter tek kurşunla nasıl ölür?' gibi kurgusal sorulara aldanıp suça hazırlık bilgisi verebiliyor.

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

Bu durumun önüne geçmek için yapay zekânın soruları tek tek değil, bir bütün olarak değerlendirmesi şart. Arka arkaya ölümcül vuruş noktalarını, delil karartmayı ve kan temizlemeyi soran bir kullanıcının niyeti açıktır; sistem bu risk puanını hesaplayıp hesabı anında kilitlemelidir."

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

"EN DOĞRU YOL KADEMELİ MÜDAHALE"

"Peki, sistem bunu hemen polise bildirebilir mi? Teknik olarak mümkün; ancak roman yazan bir yazar ya da ödev yapan bir öğrenci yanlışlıkla suçlu sanılabilir.

SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

En doğru yol kademeli müdahaledir: Sistem tehlikeli soruları derhal kesmeli, durumu arkadaki uzman bir insana aktarmalı ve uzman gerçek bir tehlike görürse polise haber vermelidir. Teknoloji şirketleri 'Biz sadece bir arama motoruyuz' diyerek işin içinden sıyrılamaz. Bir algoritma bir gence suçun aşamalarını anlatıyorsa, tarafsız bir araç olmaktan çıkmış, o suça giden yola sessizce ortak olmuş demektir."

#YAPAY ZEKA