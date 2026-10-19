SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?

En doğru yol kademeli müdahaledir: Sistem tehlikeli soruları derhal kesmeli, durumu arkadaki uzman bir insana aktarmalı ve uzman gerçek bir tehlike görürse polise haber vermelidir. Teknoloji şirketleri 'Biz sadece bir arama motoruyuz' diyerek işin içinden sıyrılamaz. Bir algoritma bir gence suçun aşamalarını anlatıyorsa, tarafsız bir araç olmaktan çıkmış, o suça giden yola sessizce ortak olmuş demektir."