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SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?
SON DAKİKA | Cinayet zanlıları yapay zekadan destek alıyor! Algoritmalar yeni bir suç ortağı mı?
Son dakika haberi: Birbiri ardına yaşanan dehşet verici vakalar, yapay zekanın cinayet rehberine dönüştüğünü ortaya çıkardı. Kiminin teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya 'İz bırakmadan adam öldürme yolları'nı sorması, kiminin bir çocuğu vurmadan önce 'Hangi silahla vurursam ölür?' araması yaptırması tehlikeyi gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:34