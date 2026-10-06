SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.