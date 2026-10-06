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SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisi karakolda bitti! Heyetle birlikte Türkiye'ye dönüş yapmayan Başkaya'nın, otel odasında yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu iddiasıyla gözaltında olduğu öğrenildi! Başkaya'nın o paylaşımları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 12:15