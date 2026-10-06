Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

SON DAKİKA… CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisi karakolda bitti! Heyetle birlikte Türkiye'ye dönüş yapmayan Başkaya'nın, otel odasında yanında 18 yaşından küçük kız bulundurduğu iddiasıyla gözaltında olduğu öğrenildi! Başkaya'nın o paylaşımları dikkat çekti.

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İHA
Giriş Tarihi: 06.10.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 12:15
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle birlikte Temmuz ayı içerisinde Çin'e gitti. Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve seminerlere katılıp inceleme gerçekleştirdi.

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

Temasların ardından heyet yurda dönerken, heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye dönemediği öğrenildi.

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede gözaltında bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.

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SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yürütülen adli soruşturma kapsamında 2 aydır gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

ÇİN GEZİSİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın sosyal medyada en son 10 Temmuz tarihinde çeşitli video ve fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…

Başkaya'nın yöresel kıyafetli genç kızlarla çekildiği fotoğrafların da yer aldığı sosyal medya paylaşımlarının ardından, sayfasında başka hareketlerin yer almadığı görüldü. CHP'li Belediye Meclis Üyesi Başkaya'nın 2 ayı geçkin süredir gözaltında bulunduğu Çin'den ülkeye dönüş yapıp yapamayacağı vatandaşlar arasında konuşulmaya devam ediyor.

SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
SON DAKİKA… Çin’de tel odasında 18 yaşından küçük kızla yakalanmıştı! Ruhtan Başkaya’nın o paylaşımları ortaya çıktı…
#ÇİN #TÜRKİYE