SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

KURŞUN YANAĞINI DELİP GEÇMİŞ

Malaga kentinin popüler sahil bölgesi Muelle Uno'daki, marina alışveriş bölgesinde bulunan Lounge Bar Plaza isimli restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ümit Yalçın'ın tedavisi ise Malaga Bölge Hastanesi'nde devam ediyor. Kurşunlardan biri doğrudan yüzüne isabet ettiği için durumu ilk saatlerde oldukça kritik olan Yalçın'ın yapılan operasyonların ardından hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklandı.