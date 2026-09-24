Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

SON DAKİKA… İspanya, uyuşturucu savaşlarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'a yönelik infaz girişimiyle sarsıldı! SABAH, suikastla ilgili yeni detaylara ulaştı… Öyle ki İsveç'ten Malaga'ya gönderilen ilk infaz timinin saldırıdan beş gün önce; kendilerini takip ettiklerini düşündükleri bir genci öldürdükleri ortaya çıktı. İnfaz timinin tutuklanması üzerine bölgeye ikinci bir tim yollandı! Saldırıdan bir gün önce Daltonlar Çetesi üyesi F.Y.'nin sosyal medya hesabında Malaga Bullring arenanın fotoğrafını paylaşması ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 24.09.2026 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 13:15
SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SON DAKİKA… Malaga'yı ayağa kaldıran ilk saldırı; 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 11.40 sıralarında La Victoria mahallesinde bulunan Plaza Virgen del Rocío meydanında yaşandı. İsveç vatandaşı olan ve Malmö merkezli suç ağlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi, bir kafede oturdukları sırada her sabah aynı saatlerde dışarıya çıkarak, banka sigara içen gençten şüphelendi.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

YANINA YAKLAŞIP SİLAHINI ATEŞLEDİ

20 yaşındaki gencin yanına yaklaşan 3 saldırgan, hiç konuşmadan silahlarını çekip peş peşe ateşledi ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Sırtından iki kurşunla yaralanan Nacho İgnacio, "yardım edin" diye bağırarak, merdivenlerden sekerek indi. Ancak daha fazla dayanamayan talihsiz genç, bir marketin önünde yere yığıldı.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

İNŞAAT İŞÇİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İgnacio'ya ilk müdahaleyi market çalışanları yaptı. İgnacio; bölgeye ulaşan acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Nacho içeride yaşam mücadelesi verirken, İspanyol Ulusal Polisi (tetikçilerin hastaneye gelip eylemi tamamlama ihtimaline karşı hastanenin çevresinde geniş bir güvenlik kordonu oluşturdu.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

Ancak yapılan sorgulamada genç çocuğun o mahallede annesiyle yaşadığı ve Naço lakabıyla bilinen bir inşaat işçisi olduğu belirlendi. Talihsiz genç, tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis, ilk şüpheliyi, cinayetten sadece birkaç dakika sonra, suç aletiyle birlikte kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Şüpheli; ilk polis sorgusunda İgnacio'yu tanımadığını, kıyafetlerinin renginden rakip suç örgütüyle bağlantılı olduğunu ve öldürüleceklerini düşündükleri için ateş ettiklerini itiraf etti.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda ikinci saldırgan hücre evi olarak kullanılan lüks bir daireye düzenlenen baskında yakalandı. Saçlarını ve sakallarını kazıtıp dış görünüşünü tamamen değiştiren üçüncü saldırgan ise Malaga'ya yaklaşık 30 km mesafede Fuengirola'da gece 23:00 sıralarında ele geçirildi.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

TUTUKLANDILAR

Aslen Somali kökenli olan ve İsveç'in Malmö kentindeki "kiralık katil ofisi" adına çalıştıkları belirlenen 3 tetikçi, çıkarıldıkları Malaga Mahkemesi'nde konuşmama haklarını kullandı. Mahkeme, saldırganların kefaletsiz olarak doğrudan cezaevine gönderilmesine karar verdi.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

POLİS İLGİNÇ DETAYLARA ULAŞTI

Öte yandan, Ümit Yalçın'a yönelik dün düzenlenen silahlı saldırının planlayıcısı olduğu düşünülen uluslararası çete bağlantılarını araştıran polis ilginç detaylara ulaştı.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

2025 yılının Ağustos ayında Malaga'da silahlı saldırı da öldürülen Daltonlar çetesinin yöneticisi Caner Koçer'in o an yanında olan F.Y.'nin saldırıdan bir gün önce boğa güreşlerinin yapıldığı Malaga Bullring arenanın fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Fotoğrafın çekildiği noktadaki otellerde ve bölgede araştırma başlatıldı.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…

KURŞUN YANAĞINI DELİP GEÇMİŞ

Malaga kentinin popüler sahil bölgesi Muelle Uno'daki, marina alışveriş bölgesinde bulunan Lounge Bar Plaza isimli restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ümit Yalçın'ın tedavisi ise Malaga Bölge Hastanesi'nde devam ediyor. Kurşunlardan biri doğrudan yüzüne isabet ettiği için durumu ilk saatlerde oldukça kritik olan Yalçın'ın yapılan operasyonların ardından hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun ciddi ancak stabil olduğu açıklandı.

SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…
SON DAKİKA… Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca…
#İSPANYA #İSVEÇ