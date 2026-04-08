Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Çorum'da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Son Dakika: Çorum'da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Çorum'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşların bilgi almak için araştırmaları yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, bölgedeki sismik hareketliliğin detaylarını ortaya koydu. 8 Nisan son depremler listesi verilerine göre çevre illerde de hissedilen sarsıntının derinliği ve merkez üssü hakkındaki tüm teknik detaylar Çorum deprem etiketi ile birlikte paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 10:36
Son Dakika: Çorum’da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Çorum'da deprem mi oldu soruları artmaya başladı. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı ardından gözler sismik verileri inceleyen AFAD ve Kandilli'ye dönerken son deprem listede yerini aldı.

Son Dakika: Çorum’da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

ÇORUM'DA DEPREM!

AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Çorum merkezli gerçekleşen deprem yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kısa süreli ancak şiddetli hissedilen sarsıntı 4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Son Dakika: Çorum’da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Bayat (Çorum)

Tarih:2026-04-08

Saat:10:20:13 TSİ

Derinlik:11.01 km

Son Dakika: Çorum’da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken yaşanan sarsıntılara ait verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden öğrenmek mümkün.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Çorum’da deprem! 8 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi