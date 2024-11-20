Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

Niğde'de meydana gelen esrarengiz olayda dağcılık için Türkiye'ye gelen Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler 36 yaşındaki Valentina ve Maryıa İvankova Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra sırra kadem basmıştı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları sonuç verdi. Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu...

Hayrettin YENEL
Giriş Tarihi: 20.11.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:47
Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

Niğde'ye dağcılık için gelen Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maryıa İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı.

Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılar sırra kadem bastı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı.

Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

ÇALIŞMALAR 2. GÜNÜNDE DE SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu

Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

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