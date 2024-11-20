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Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu
Son dakika! Dağcılık için Niğde’ye gelmişlerdi: Sırra kadem basan Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu
Niğde'de meydana gelen esrarengiz olayda dağcılık için Türkiye'ye gelen Belarus uyruklu ikiz kız kardeşler 36 yaşındaki Valentina ve Maryıa İvankova Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra sırra kadem basmıştı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin çalışmaları sonuç verdi. Belaruslu ikiz kız kardeşler sağ olarak bulundu...
Giriş Tarihi: 20.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 17:47