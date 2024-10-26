Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Son dakika haberleri: Narin Güran soruşturmasında hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH ulaştı. Amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçtiği belirtilen raporda, saat 15.22 sıralarında ise, Narin'in evinin içerisinde bulunduğu kaydedildi. Raporda, Salim Güran'ın saat: 16.10 sıralarında Arif Güran'ın yani Narin'in evinden ayrıldığına dikkat çekildi. Nevzat Bahtiyar'ın saat 15:08'de Salim Güran'ı arayarak 42 saniye görüştüğü belirtilen raporda, Bahtiyar'ın görüşmeden sonra saat 15.27'de Narin'in evinde olduğu belirtildi.