Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/46201 soruşturma numaralı dosyası kapsamında bilirkişi olarak atanan 3 kişilik uzman heyet raporunda, Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarını aldığı ifade etti. Raporda, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde olayın olduğu saatlerde ve gündüz ve akşam saatlerinde, Arif Güran'ın evinin çevresi, Salim Güran'ın evi ve çevresi ile ara yollar, Tavşantepe de bulunan okul, kuran kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafında bulanan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde hassasiyetle bu alanlarda bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı kaydedildi.