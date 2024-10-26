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Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH'ta

Son dakika haberleri: Narin Güran soruşturmasında hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH ulaştı. Amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçtiği belirtilen raporda, saat 15.22 sıralarında ise, Narin'in evinin içerisinde bulunduğu kaydedildi. Raporda, Salim Güran'ın saat: 16.10 sıralarında Arif Güran'ın yani Narin'in evinden ayrıldığına dikkat çekildi. Nevzat Bahtiyar'ın saat 15:08'de Salim Güran'ı arayarak 42 saniye görüştüğü belirtilen raporda, Bahtiyar'ın görüşmeden sonra saat 15.27'de Narin'in evinde olduğu belirtildi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.10.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:02
Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerinde gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasından hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH ulaştı.

Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçtiği belirtilen raporda, saat 15.22 sıralarında ise, Narin'in evinin içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/46201 soruşturma numaralı dosyası kapsamında bilirkişi olarak atanan 3 kişilik uzman heyet raporunda, Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarını aldığı ifade etti. Raporda, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde olayın olduğu saatlerde ve gündüz ve akşam saatlerinde, Arif Güran'ın evinin çevresi, Salim Güran'ın evi ve çevresi ile ara yollar, Tavşantepe de bulunan okul, kuran kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafında bulanan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde hassasiyetle bu alanlarda bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Daha sonra bu bölgelerde ekip olarak yapılan dar alan baz çalışmasında, GSM hatları ile yapılan görüşmelerde sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı belirtilen raporda, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği belirtildi.

Son dakika: Dakika dakika çözüldü! Narin Güran cinayetinin HTS bilirkişi raporunun detayları SABAH’ta

Tavşantepe köyünde çalışma yapılan alanlarda Turkcell bazının çekim gücünün iyi olduğu ifade edilen raporda, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu kaydedildi.

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