SON DAKİKA! ’Daltonlar’ çetesine darbe! Almanya-Fransa hattındaki silah ağları çökertildi! Şok detaylar: 10 silah alana 1’i bedava...

ÜLKEYE YENİDEN GİRDİ

B.C. aynı günün akşamı gizli bir şekilde Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Wuppertal şehrine giriş yaptığını belirleyen polis, onu teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan incelemede çete üyelerinin yasadışı silah atölyelerinde üretilen glock görünümlü silahları "Wuppertal Türk Dostluk Evi"nde sakladıklarını, birkaç gün önce 94 adet silah sattıkların belirledi. Çetenin 70 adet daha silah sipariş aldığının tespit edilmesinin ardından polis, 5 Temmuz sabahı bir çok konut ve iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 6 adet silah, çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.