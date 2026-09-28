SON DAKİKA! ’Daltonlar’ çetesine darbe! Almanya-Fransa hattındaki silah ağları çökertildi! Şok detaylar: 10 silah alana 1’i bedava...

Almanya ve Fransa ekseninde kurdukları karanlık ağla Avrupa'ya yüzlerce ölümcül silah sokan yeni nesil suç örgütü "Daltonlar"a ağır darbe! Uluslararası istihbarat birimlerinin film gibi takibiyle 413 suikast silahı ele geçirildi, örgütün tepe kadrosundan 21 kişi tutuklandı. Müşteri çekmek için yeraltı dünyasında akıllara durgunluk veren "10 silah alana 1 bedava" kampanyası yürüten çetenin şafak baskınlarıyla çökertilme serüveni... İşte tarih tarih o nefes kesen operasyonun gizli kalan ayrıntıları...