Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

SON DAKİKA… Çorum'da İ.A. isimli adam, arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kayboldu… Ekipler, iki günü aşkın süredir İ.A.'ya ulaşmak için seferber oldu. Profesyonel mağaracılar da destek için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye koştu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 15:11
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

Olay, dün Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A.'nın sıkıştığını söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

Dün madencilerin de destek verdiği arama çalışmalarında İ.A.'ya ait herhangi bir ize rastlanılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

Jandarma ekiplerinin desteğiyle gece boyunca bölgede bulunan ekipler, bugün Türkiye Mağaracılık Fedarasyonu'na bağlı, İstanbul ve Ankara'dan gelen profesyonel mağaracılar ve Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü üyeleriyle arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

Profesyonel mağaracılar madenciler ve AFAD ekiplerinin mağarada ulaşamadığı alanları inceleyerek İ.A.'nın yerini tespit etmeye çalışacak.

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!
SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!
#ÇORUM