Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

SON DAKİKA… Define aramak için girdiği mağarada kayboldu! Tüm şehir alarmda: Profesyonel ekipler sevk edildi!

SON DAKİKA… Çorum'da İ.A. isimli adam, arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kayboldu… Ekipler, iki günü aşkın süredir İ.A.'ya ulaşmak için seferber oldu. Profesyonel mağaracılar da destek için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye koştu.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 15:11