Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Denizli'de deprem! 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Denizli deprem haberiyle araştırmalara başlayan bölge halkı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerini kontrol ediyor. Sarayköy merkezli meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, 24 Şubat 2026 son depremler listesi:

Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 14:44
Son dakika Denizli deprem gelişmesine göre, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 14:33 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü takip edilirken AFAD verilerine göre Sarayköy ilçesinde hissedilen deprem sonrası tüm bilgiler yayında.

SON DAKİKA: DENİZLİ'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem yerin 8.96 kilometre derinliğinde meydana geldi. 3.7 büyüklüğündeki depremde merkez üssü Denizli Sarayköy.

Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Sarayköy (Denizli)

Tarih:2026-02-24

Saat:14:33:00 TSİ

Enlem:37.92833 N

Boylam:28.78889 E

Derinlik:8.96 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kayıtlara yansıyan bugünün dikkat çeken depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerine yansıyor:

İşte, sorgulama yapabileceğiniz o ekran:

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

