SON DAKİKA: Denizli’de deprem! 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika Denizli deprem gelişmesine göre, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 14:33 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü takip edilirken AFAD verilerine göre Sarayköy ilçesinde hissedilen deprem sonrası tüm bilgiler yayında.