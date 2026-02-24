Trend
SON DAKİKA: Denizli'de deprem! 24 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Denizli deprem haberiyle araştırmalara başlayan bölge halkı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerini kontrol ediyor. Sarayköy merkezli meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar araştırmalara hız kazandırdı. İşte, 24 Şubat 2026 son depremler listesi:
Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 14:44