SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler nerede ve kaç büyüklüğünde?

Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek vatandaşlarla paylaşılıyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla meydana gelen sarsıntılar, sismik hareketliliği takip edenler tarafından "Az önce deprem mi oldu?" sorusuyla araştırılmaya başlandı. Peki, bugün en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte yerin kaç kilometre derinliğinde gerçekleştiği ve merkez üssü bilgileriyle birlikte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 08:15
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, sismik hareketliliğin günlük hayatın bir parçası olmasına neden oluyor. 18 Şubat 2026 tarihinde de yurdun farklı bölgeleri takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, en ufak sarsıntıları dahi gelişmiş ağları sayesinde anlık olarak dijital listelerine yansıtıyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA VERİLERİ

18 Şubat sabahı kaydedilen tüm veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile izleniyor. Kurumlar, özellikle 3.0 büyüklüğünün üzerindeki depremleri "son dakika" bilgisi olarak paylaşıyor.

Şu an için Türkiye sınırları içerisinde paniğe neden olacak büyük ölçekli bir deprem rapor edilmedi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Sabah saatlerinde gelen deprem bildirimi sonrası vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Ancak Türkiye içerisinde hissedilen bir deprem kaydedilmedi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD yaşanan her sismik aktiviteyi kayıt altına alıyor. Fay hatlarında gerçekleşen depremlerin ardından merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor.

