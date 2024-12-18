Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası olarak nitelendirilen ve Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Katılımcılar toplantıya cep telefonu ve akıllı saat ile bile giremezken, kitabın güncellemesine yönelik Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:59
SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

BU AYIN BAŞINDA 'GİZLİ' NİTELİKLE TOPLANTI YAPILDI

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

CEP TELEFONU VE AKILLI SAAT YASAK

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

SON DAKİKA... Devletin gizli anayasası Kırmızı Kitap güncellemesinde sona gelindi: Toplantıya cep telefonu hatta akıllı saatle bile girmek yasak!

SON GÜNCELLEME 2019 YILINDA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

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