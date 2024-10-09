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SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı Discord'a erişim sağlayamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu yaşayan milyonlarca vatandaş "Discord kapandı mı, yasaklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) önemli bir karara imza attı. Platforma Türkiye'de erişim engeli getirildi. Peki, 9 Ekim 2024 Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte, o konuların yanıtı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 09.10.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 08:09
SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

Discord'a ne oldu sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Platforma Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi. Türkiye genelinde binlerce kullanıcı sabah saatlerinden itibaren sosyal medya ağına erişim sağlayamıyor. Bu noktada "Discord Türkiye'de kapatıldı mı, yasaklandı mı, neden açılmıyor?" sorularına yanıt arayışını hız kazandı. Peki, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, son durum nedir? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

SON DAKİKA: DİSCORD KAPANDI MI?

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK) site bilgileri sorgu sayfası üzerinden Discord kapatıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başladı. https://discord.com/ yapılan sorgulamayla kullanıcıların karşılaştıkları ekran şöyle:

SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

Buna göre Discord'a erişim engeli getirildi.

SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yer alan bilgiye göre Discord uygulaması Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

DİSCORD ERİŞİM ENGELİNİN ARDINDAN ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız."

"Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

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