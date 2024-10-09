SON DAKİKA: DİSCORD KAPATILDI MI? 9 Ekim 2024 BTK kararı ile Discord yasaklandı mı, neden açılmıyor?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı Discord'a erişim sağlayamıyor. Sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya ağına ulaşım sorunu yaşayan milyonlarca vatandaş "Discord kapandı mı, yasaklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) önemli bir karara imza attı. Platforma Türkiye'de erişim engeli getirildi. Peki, 9 Ekim 2024 Discord kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak? İşte, o konuların yanıtı ve diğer tüm detaylar…