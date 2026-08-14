Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Diyarbakır'da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

SON DAKİKA! Diyarbakır'da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, yolcu minibüsünün kavun yüklü traktöre çarpması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı o kahreden kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 10:39
SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır - Çınar kara yolu üzerinde, sabahın erken saatlerinde yürekleri ağza getiren feci bir trafik kazası meydana geldi. Kırsal Beşpınar Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 47 AAP 392 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamette ilerleyen N.B. kontrolündeki kavun yüklü 21 EB 189 plakalı traktöre arkadan hızla çarptı.

SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs büyük bir gürültüyle devrilirken, traktördeki yüzlerce kavun yola saçıldı. Ortalığın saniyeler içinde savaş alanına döndüğü o korkunç anlara tanık olanlar ve olay yerini görenler gözlerine inanamadı.

Diyarbakır'da minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü! | Video

SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

ACI BİLANÇO: 2 ÖLÜ, 6 YARALI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde adeta zamanla yarıştığı kurtarma çalışmalarında acı bilanço gün yüzüne çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Hurdaya dönen minibüste bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 6 kişi ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Feci kazanın ardından kara yoluna saçılan kavunlar nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Ekiplerin yolu temizlemek ve güvenliği sağlamak için yürüttüğü çalışmaların ardından trafik normale dönerken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
#DİYARBAKIR #KAZA