SON DAKİKA! Diyarbakır’da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Feci kazanın ardından kara yoluna saçılan kavunlar nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı. Ekiplerin yolu temizlemek ve güvenliği sağlamak için yürüttüğü çalışmaların ardından trafik normale dönerken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.