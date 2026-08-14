Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Diyarbakır'da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
SON DAKİKA! Diyarbakır'da feci kaza! Minibüs, kavun yüklü traktöre arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, yolcu minibüsünün kavun yüklü traktöre çarpması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı o kahreden kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 10:39