Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Son dakika haberi: Manisa'da 43 yıl boyunca hizmetçisi olarak çalıştığı iş adamı Niyazi Üzmez'in aslında öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, iş insanının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:52
SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Son dakika haberi: Turgutlu ilçesinde 1950'li yıllarda o dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalınca apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

İddiaya göre, bebeği istemeyip dere kenarına bırakan Zorlukaya, daha sonra bebeği geri alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı, eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.

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SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

ÖLMEDEN AYLAR ÖNCE GERÇEĞİ ANLATTI

Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Ancak 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı ancak biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, 2022'de Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Şu anda 75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, 2022'de 88 yaşında vefat etti.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

SERVETE ORTAK OLDU

Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, iş insanının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Kalbiye Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Kalbiye Sağlam, Üzmez soyadını alarak milyarder iş adamının 4. çocuğu oldu.

#MANİSA