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SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı
SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı
Son dakika haberi: Manisa'da 43 yıl boyunca hizmetçisi olarak çalıştığı iş adamı Niyazi Üzmez'in aslında öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, iş insanının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servete de ortak oldu.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:52