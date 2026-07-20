SON DAKİKA | DNA testiyle gelen 1 milyar liralık servet! Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı

Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, 2022'de Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.



