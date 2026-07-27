SON DAKİKA | Dubai’de yakalanan baron Mustafa Duran’ın özgeçmişi de sahte çıktı! Youtube’dan yasa dışı bahis kılavuzu hazırlamışlar

Duran'ın Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmiş belgesinde, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan "London School of Economics" mezunu olduğunu beyan ettiği saptandı. Ancak Merkez Bankası denetçilerinin bu bilginin teyidi amacıyla talep ettiği öğrenim belgeleri, şirket tarafından hiçbir zaman ibraz edilmedi.



