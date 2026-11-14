Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

SON DAKİKA… Sahtekarlar bu kez de yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında "Gaiplik" kararı olan gurbetçileri hedef seçti. Avukat Sibel K., dosyaları tek tek inceleyip Türkiye'de sistem kaydı ile fotoğrafı bulunmayan gurbetçilerin sahipsiz milyonlarını tespit etti. Bunun üzerine miras avcıları harekete geçti! Dublör ile kurbanın kardeşi kılığına giren çete üyeleri sahte pasaportla bankadaki 264 bin dolarlık mirası ele geçirdi! MASAK takibi ve mali polisin 3 ildeki şafak baskınıyla 11 şüpheli gözaltına alınırken şebekenin gayrimüslim doktora kalan miras için hazırlık yaptığı tespit edildi! İşte detaylar

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Emir SOMER
Giriş Tarihi: 14.11.2026 06:28
SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

SON DAKİKA… Adliye koridorlarında hiçbir vekaleti olmadan dosyaları tek tek tarayan "köstebek" avukat, hakkında gaiplik kararı verilen ve Türkiye'de sistem kaydı ile fotoğrafı bulunmayan gurbetçilerin sahipsiz milyonlarını tespit etti.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Çete, belirlenen ilk kurbanları olan gurbetçinin ulaşılamayan mirasçı kardeşi gibiymiş gibi balıkçıyı dublör yapıp sahte pasaportla bankadaki 264 bin dolarlık mirası nakit olarak çekti. MASAK takibi ve mali polisin 3 ildeki şafak baskınıyla çökertilen 11 kişilik şebekenin gayrimüslim doktora kalan mirası da ele geçirmek için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

KÖSTEBEK DOSYALARI BELİRLEDİ

Adliye koridorlarından banka gişelerine uzanan filmlere taş çıkartacak vurgun deşifre edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçiren dev soruşturma, 4 Eylül 2023 tarihinde emniyet sistemlerine düşen bir ihbar mektubuyla başladı. İhbarda; sahipsiz ve varisine ulaşılamayan mahkeme dosyalarındaki paraları tespit edip sahte kimlik ve pasaportlarla bankalardan tahsil eden organize bir suç örgütü anlatılıyordu.

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SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Mali polisin yaptığı derinlemesine incelemelerde, akıllara durgunluk veren çete çarkının ilk halkasının adliyede döndüğü ortaya çıkarıldı. İddiaya göre şebekenin bilgi kaynağı Avukat Sibel K. idi. Avukat Sibel K., herhangi bir vekaleti ya da dava talebi bulunmadığı halde mahkeme arşivlerindeki dosyaları inceleyerek sahipsiz kalan yüklü miras verilerini topladı. Kadın avukat elde ettiği bu kritik adli bilgileri eşi İbrahim Halil B. ile paylaştıktan sonra filmleri aratmayan soygun planı devreye sokuldu.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

ÜMRANİYE'DEKİ GİŞEDE 264 BİN DOLARLIK MİRAS VURGUNU

Şebekenin hedefinde, Türkiye'de MERNİS kaydı, telefon numarası, pasaportu, fotoğrafı ve yurda giriş-çıkış izi bulunmayan gurbetçi mirasçı yer aldı. Çetenin kusursuz işlediğini düşündüğü ilk eylem Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki bir miras davasında gerçekleşti. 1 Kasım 2020 tarihinde vefat eden Murat Hamis Mesut'un mahkeme hesabına yatan 264 bin ABD Doları tutarındaki mirası sahipsiz kalmıştı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Varisi görünen ve Almanya Berlin doğumlu olan kardeşi Deniz Üzülür'e mahkemenin tüm araştırmalarına rağmen ulaşamadı. Şebeke, Türkiye'de resmi hiçbir fotoğraf kaydı bulunmayan Deniz Üzülür adına hemen sahte bir pasaport hazırladı. Parayı çekmek için "Joker" olarak balıkçı Raşit Özyalçın seçildi.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Raşit Özyalçın suç ortağı Nusret D. ile birlikte bir bankanın Ümraniye şubesine gitti. Deniz Üzülür kılığına giren dublör, sahte pasaportu gişe memuruna uzatarak mahkeme hesabındaki 264 bin doları tek kalemde nakit olarak çekmeyi başardı. Bankadan çıkan dublör, ara sokakta kendilerini bekleyen Halit K. ve Mehmet G. ile parayı teslim edip kendi payını alarak sırra kadem bastı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

KÖSTEBEK AVUKATA MİLYONLUK PAY

Bankadan paranın çekildiği 10 Ağustos 2023 tarihinden sonra şebeke üyeleri ve aile fertleri arasında dönen devasa finansal trafik, MASAK ve HTS analizleriyle saniye saniye takip edildi. İbrahim Halit K., kendi hesaplarına 23 ayrı işlemde 343 bin 550 TL nakit yatırdı. Kuyumcuya senet ödemesi adı altında 799 bin lira aktardı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Oğlu Eren K. adına da 1 milyon 88 bin liraya otomobil aldı. Şebeke içi hesaplaşmada İbrahim Halit K.'nın ailesinden avukat Sibel K.'nın eşi İbrahim Halil B.'ye 1 milyon 157 bin lira para aktarıldı. 2 milyon 232 bin lira da 25 farklı işlemle bilgi sızdıran avukat Sibel K..'nın banka hesaplarına geçti.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

YENİ HEDEF DOKTORA KALAN MİRASTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında yapılan teknik takip kapsamında İbrahim Halil B,'nin, bürokratik engelleri aşmak ve yöntem öğrenmek amacıyla avukat eşi Sibel K.'dan cezaevine gitmesini ve orada tutuklu bulunan çete ortağı Mehmet G. ile görüşüp yol haritası almasını istediği telefon takibine takıldı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Çetenin radarına bu kez Almanya ve Yunanistan'da yaşayan gurbetçilerin mirasları girdi. Hatta teknik takibe takılan görüşmelerde; Şişli'deki özel bir hastanede çalışan, soyadını değiştirmiş gayrimüslim bir erkek doktorun varis olduğu yeni bir dev miras dosyası üzerinde sahte belge hazırlığı yaptıkları belirlendi.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

3 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 11 ŞÜPHELİ KISKIVRAK

Delillerin ve para trafiğinin eksiksiz belgelenmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli Kırklareli ve Bilecik illerinde düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında; avukattan organizatöre, sahte pasaportçudan "Joker" dublörlere kadar şebeke üyesi 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma suçlarından sorgulanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

#TÜRKİYE