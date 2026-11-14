Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

SON DAKİKA… Dublör çetesinden akılalmaz vurgun! Köstebek avukat tespit etti miras avcıları harekete geçti: Suçüstü yakalandılar

SON DAKİKA… Sahtekarlar bu kez de yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında "Gaiplik" kararı olan gurbetçileri hedef seçti. Avukat Sibel K., dosyaları tek tek inceleyip Türkiye'de sistem kaydı ile fotoğrafı bulunmayan gurbetçilerin sahipsiz milyonlarını tespit etti. Bunun üzerine miras avcıları harekete geçti! Dublör ile kurbanın kardeşi kılığına giren çete üyeleri sahte pasaportla bankadaki 264 bin dolarlık mirası ele geçirdi! MASAK takibi ve mali polisin 3 ildeki şafak baskınıyla 11 şüpheli gözaltına alınırken şebekenin gayrimüslim doktora kalan miras için hazırlık yaptığı tespit edildi! İşte detaylar

Giriş Tarihi: 14.11.2026 06:28