SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

SON DAKİKA… Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Zeki Bozdemir katıldığı düğün eğlencesinde Mustafa Şaşkın tarafından defalarca bıçaklanarak katledilmişti. Cinayetle ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Katil zanlısı Şaşkın'ın oyun oynadıkları sırada Bozdemir ile tartıştığı, tartışma sonrası eğlenceden ayrılmak isteyen Bozdemir'in peşinden gidip bıçakladığı öğrenildi. Korkunç cinayet sonrası katilin yaptığı o hareket kan dondururken acılı annenin feryadı yürek dağladı. İşte detaylar…