Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

SON DAKİKA… Konya'nın Çumra ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Zeki Bozdemir katıldığı düğün eğlencesinde Mustafa Şaşkın tarafından defalarca bıçaklanarak katledilmişti. Cinayetle ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Katil zanlısı Şaşkın'ın oyun oynadıkları sırada Bozdemir ile tartıştığı, tartışma sonrası eğlenceden ayrılmak isteyen Bozdemir'in peşinden gidip bıçakladığı öğrenildi. Korkunç cinayet sonrası katilin yaptığı o hareket kan dondururken acılı annenin feryadı yürek dağladı. İşte detaylar…

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 10:47
SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

Olay, 7 Ağustos akşamı Çumra İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Zeki Bozdemir, bir arkadaşının düğün eğlencesine katılmış ve burada Mustafa Şaşkın tarafından bıçaklanmıştı.

CANİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Bozdemir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Şaşkın ise saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alınmış, 18 suç kaydı bulunan Şaşkın çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

ÖNCE BİRLİKTE OYUN OYNAYIP SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili yeni ayrıntılara da SABAH ulaştı. 8 aydır ağabeyi ile birlikte İzmir'de bir fabrikada çalışan Zeki Bozdemir'in hem ağabeyinin nişanına hem de arkadaşının düğün eğlencesine katılmak üzere ilçeye geldiği, kısa süre sonrada çalışmak için geri gideceği öğrenildi. Bozdemir'in eğlencede oyun oynadığı sırada Mustafa Şaşkın ile arasında sürtüşme yaşandı.

SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

"ARKADAŞIMIN EĞLENCESİNDE KAVGA ÇIKMASIN" DEYİP GİTTİ AMA...

Bunun üzerine Bozdemir, 'Arkadaşımın eğlencesinde kavga çıkmasın, arkadaşımın eğlencesinde rezillik çıkmasın' diyerek oradan ayrıldı. Ancak peşinden giden Mustafa Şaşkın, boş arazide yakaladığı Bozdemir'i bıçaklayarak öldürdü.

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SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

GENÇ ADAMI ÖLDÜRÜP SAHNEDE OYUN OYNADI

Şaşkın, Bozdemir'i bıçakladıktan sonra tekrar eğlenceye geri döndüğü ardından da sahnede oynadığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

GENÇ ADAMI YARALI BULMUŞ GİBİ DAVRANDI

Ardından da Zeki'yi yaralı bulmuş gibi çevredekilere haber verdiği iddia edildi. Şaşkın'ın olay yerine gelen Bozdemir'in yakınlarına 'Zeki'ye ne olduğunu bilmiyorum' dedikten sonra yakınları ile birlikte olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

"OĞLUMU SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRDÜ"

Acılı anne Safiye Vurucu, oğlunun kimseyle husumetinin olmadığını belirtti. Oğlunun oyun sırasında tartışma çıktıktan sonra oradan ayrılmak istediğini söyleyen Vurucu, "Ne olduysa ondan sonra olmuş. Oğlumun peşinden gidip bıçaklamış. Oğlum, damat arkadaşı olduğu için o eğlenceye katılmıştı. İşinde gücünde bir çocuktu. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın. Bu işin içinde kim varsa kim yardım ettiyse ortaya çıkarılsın. Olaydan sonra birde kendi yapmamış gibi Zeki'yi yaralı bulduğunu, ne olduğunu bilmediğini söylemiş. Benim oğlum boş yere öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılsınlar" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA