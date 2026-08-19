SON DAKİKA… Düğün eğlencesinde bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Zeki Bozdemir’in ölümünde flaş gelişme: Geri dönüp oyun havası oynamış…

"OĞLUMU SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRDÜ"

Acılı anne Safiye Vurucu, oğlunun kimseyle husumetinin olmadığını belirtti. Oğlunun oyun sırasında tartışma çıktıktan sonra oradan ayrılmak istediğini söyleyen Vurucu, "Ne olduysa ondan sonra olmuş. Oğlumun peşinden gidip bıçaklamış. Oğlum, damat arkadaşı olduğu için o eğlenceye katılmıştı. İşinde gücünde bir çocuktu. Bizim canımız yandı başka canlar yanmasın. Bu işin içinde kim varsa kim yardım ettiyse ortaya çıkarılsın. Olaydan sonra birde kendi yapmamış gibi Zeki'yi yaralı bulduğunu, ne olduğunu bilmediğini söylemiş. Benim oğlum boş yere öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılsınlar" dedi.