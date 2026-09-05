Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

SON DAKİKA… Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece düğün yapan aile, hayatının şokunu yaşadı. Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova yağlı güreşli görkemli düğün sonrası 5 milyon TL'lik altınları da alıp kaçtı! Savcılığa başvurarak şikayetçi olan baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" açıklaması yaptı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Özbek gelin ortaya çıktı! Savcılığa ifade veren gelinin suçlamaları şaşkınlık yarattı!

İbrahim AYRAL
Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:57
SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

SON DAKİKA… Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesinde yaşayan Mehmet Ateşoğlu, oğlu Mustafa Ateşoğlu'nu, aracılar vasıtasıyla bulduğu, Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova ile evlendirmek istedi.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

Tarafların tanışması ve yapılan nişanın ardından, düğün tarihi olarak da 19 Ağustos belirlendi. Yörük kültürünün yoğun olarak yaşatıldığı bölgede yaşayan Ateşoğlu ailesi, 3 gün 3 gece sürecek dillere destan bir düğün yapmaya karar verdi.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

TÜRKİYE'DE NADİR GÖRÜLEN 500 YILLIK GELENEK!

Bununla da yetinmeyen Mehmet Ateşoğlu, düğün organizasyonuna Türkiye'de nadir görülen ve 500 yıllık bir gelenek olan gece yağlı güreşlerini de ekledi. Güreşe Kırkpınar'ın ünlü başpehlivanları Recep Kara, Abdullah Güngör, Feyzullah Aktürk, Yalçın Üncül, Bekir Can Özturgut, Cenk İldem, Okan Yavaş ve Salih Erinç katıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

Başpehlivan ise finalde Üncül'ü yenen, minderde Avrupa Şampiyonlukları da bulunan ve son 2 yılın Kırkpınar finalisti Feyzullah Aktürk oldu. Aktürk'ün başpehlivanlık madalyasını da gelin Mamura Burkhanova verdi.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

5 MİLYON TL'LİK ALTIN UÇUP GİTTİ!

Ancak, düğünden bir süre sonra gelin Mamura Burkhanova, aniden ortadan kayboldu. Gelinlerine bir türlü ulaşamayan aile, evi kontrol edince, düğünde takılan yaklaşık 5 milyon liralık altının da yerinde olmadığını gördü. Gelinin altınlarla kaçtığını anlayan aile, Milas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

"ONURUMUN PEŞİNDEYİM"

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Milas Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, kaçak gelin ve altınların peşine düştü. Düğünün toplam masrafının yaklaşık 10 milyon lira olduğu öne sürüldü. Baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Savcılığa şikayetimizi yaptık. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" dedi.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

KAYIP GELİN ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Mustafa Ateşoğlu, 3 Eylül 2026'da polise başvurarak bir hafta önce evlendiği Mamura Burkhonova'nın, düğünde takılan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile 300 bin lira nakit para ve iPhone 15 marka cep telefonunu bilgisi dışında götürdüğünü ileri sürdü.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

ALTINLARI KAYINPEDERİNE VERMİŞ!

Otobüs ve otel kayıtlarında adına rastlanmayan Burkhonova, 4 Eylül günü saat 13.30 sıralarında kendi imkânlarıyla polis merkezine giderek ifade verdi. Burkhonova, ziynetlerden yalnızca 20 çeyrek altın ile 226 bin lirayı aldığını, diğer altınların kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nda bulunduğunu iddia ederek bu yöndeki yazışmaları soruşturma dosyasına sundu.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Cep telefonunun eşi tarafından kendi kullanımına verildiğini savunan Burkhonova, eşi Mustafa Ateşoğlu ile kayınpederi Mehmet Ateşoğlu'nun kendisine ve annesine hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürerek iki isimden de şikâyetçi oldu.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

Savcılık talimatıyla tarafların karşılıklı iddialarına ilişkin soruşturma sürerken Burkhonova'nın ifadesinin ardından dosyanın ikmalen savcılığa gönderileceği öğrenildi.

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!
#ALTIN