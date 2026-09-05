Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

SON DAKİKA… Düğün sonrası 5 milyon TL’lik altında kaçmıştı! Türkiye’nin konuştuğu Özbek gelin bulundu: Damat hakkında şok suçlama!

SON DAKİKA… Muğla'da Özbek gelinlerine 3 gün 3 gece düğün yapan aile, hayatının şokunu yaşadı. Özbek asıllı 28 yaşındaki Mamura Burkhanova yağlı güreşli görkemli düğün sonrası 5 milyon TL'lik altınları da alıp kaçtı! Savcılığa başvurarak şikayetçi olan baba Mustafa Ateşoğlu, "Sadece güreşlerin düzenlenmesi için bir milyon 500 bin lira harcadım. Giden paranın peşinde değilim. Onurumun gururumun peşindeyim" açıklaması yaptı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Özbek gelin ortaya çıktı! Savcılığa ifade veren gelinin suçlamaları şaşkınlık yarattı!

Giriş Tarihi: 05.09.2026 11:56 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 11:57