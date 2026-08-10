SON DAKİKA | Dün gözaltına alınmıştı! 8.5 saat arama yapıldı: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in evinden servet çıktı...

EVİNDE 8,5 SAAT ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yaptı. Yapılan aramalarda 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini, 795 bin 825 Türk lirası, Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde 1 adet Hint seti, yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye olmak üzere toplam değeri yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası bulundu.