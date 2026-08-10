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SON DAKİKA | Dün gözaltına alınmıştı! 8.5 saat arama yapıldı: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden servet çıktı...
SON DAKİKA | Dün gözaltına alınmıştı! 8.5 saat arama yapıldı: UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden servet çıktı...
Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren aramada, toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirtilen altın, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Aramada ayrıca 1 silah, çok sayıda mermi ve 4 çelik yelek ele geçirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 12:19