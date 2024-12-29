SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

Türkiye şimdi de Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sorunları çözmek için devrede. Sudanlı Bakan Yusuf, bu konu hakkında da "Tecrübeli lider Erdoğan'ın önerisi de dahil olmak üzere, girişimlerin başarılı olacağını umuyoruz" dedi.

- Yeni Suriye'nin geleceği adeta Türkiye'ye emanet. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da ABD... Hepsi Ankara'nın atacağı adımların belirleyici olacağını kabul ediyor.

- Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin yine önemli rol oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

- Türk diplomatik temsil ağı, 261 diplomatik ve konsüler misyonla dünya çapında ilk üç ülke arasında... Dolayısıyla dünya medyasında da "Türkiye kilit arabuluculukları üstlenmeye devam edecek" deniliyor.