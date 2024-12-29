SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

SON DAKİKA... Savaşlar, krizler ve küresel krizlerle dolu 2024 yılı geride kaldı. İsrail'in Gazze'yi işgali, Rusya ile Ukrayna arasındaki bitmeyen savaş ve Suriye'de yaşanan gelişmeler, dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Tüm bu krizlerde ise Türkiye, kilit rol oynadı. Gazze'deki direnişi tüm dünyaya haykıran, Rusya Ukrayna Savaşı'nda arabulucu rolü üstlenen ve Suriye'nin özgürleşmesine öncülük eden Türkiye'nin 2025 yılında da uzlaştırıcı ve barış sağlayıcı kimliğiyle ön plana çıkacağı vurgulandı.