SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

Tam anlamıyla zor bir yılı geride bırakıyoruz. Gazze hâlâ soykırım altında. Katil İsrail'in Ortadoğu'yu ateşe atma riski sürüyor. Ukrayna savaşı durdurulmazsa her an Avrupa'ya yayılabilir. Sudan'da yaşanan tarihin en büyük kıtlık krizi önlenemedi. Küresel ekonomi bir türlü dengeye giremedi. ABD'de başlamasından korkulan olası kuş gribi pandemisi... 2024 seni çok iyi anmayacağız. 2025 ise adeta beklentiler yılı olacak. Sağlıktan teknolojiye ya da ekonomiden savaşlara kadar birçok alanda olacaklar insanlık için kilit önemde olacak. Uluslararası ilişkilerde dünyanın gözü birçok konuda Türkiye üzerinde olacak. Haberimizde yeni yılda nelerin beklendiğini derledik. Detaylara Türkiye ile başlayalım.