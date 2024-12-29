Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

SON DAKİKA... Savaşlar, krizler ve küresel krizlerle dolu 2024 yılı geride kaldı. İsrail'in Gazze'yi işgali, Rusya ile Ukrayna arasındaki bitmeyen savaş ve Suriye'de yaşanan gelişmeler, dünya gündeminde ilk sırada yer aldı. Tüm bu krizlerde ise Türkiye, kilit rol oynadı. Gazze'deki direnişi tüm dünyaya haykıran, Rusya Ukrayna Savaşı'nda arabulucu rolü üstlenen ve Suriye'nin özgürleşmesine öncülük eden Türkiye'nin 2025 yılında da uzlaştırıcı ve barış sağlayıcı kimliğiyle ön plana çıkacağı vurgulandı.

Selçuk Eren
Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:04
SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

Tam anlamıyla zor bir yılı geride bırakıyoruz. Gazze hâlâ soykırım altında. Katil İsrail'in Ortadoğu'yu ateşe atma riski sürüyor. Ukrayna savaşı durdurulmazsa her an Avrupa'ya yayılabilir. Sudan'da yaşanan tarihin en büyük kıtlık krizi önlenemedi. Küresel ekonomi bir türlü dengeye giremedi. ABD'de başlamasından korkulan olası kuş gribi pandemisi... 2024 seni çok iyi anmayacağız. 2025 ise adeta beklentiler yılı olacak. Sağlıktan teknolojiye ya da ekonomiden savaşlara kadar birçok alanda olacaklar insanlık için kilit önemde olacak. Uluslararası ilişkilerde dünyanın gözü birçok konuda Türkiye üzerinde olacak. Haberimizde yeni yılda nelerin beklendiğini derledik. Detaylara Türkiye ile başlayalım.

SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

KİLİT ARABULUCULUKLARDA ANKARA ÖN PLANDA OLACAK

- İsrail'in Gazze soykırımı 7 Ekim 2023'ten beri sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, 26 Kasım'da Lübnan'daki ateşkesi duyurduğu konuşmasında "Gazze'deki ateşkes için de Türkiye ile birlikte çalışacağız" demişti. Şimdilerde katil İsrail'in yöneticileri de ateşkese yaklaşıldığını dile getiriyor.

SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

Gazze katliamlarının bitmesi için yeni yılda Türkiye'ye yine çok görev düşecek.

- Gelelim ikinci kanayan yaramıza: Sudan. Halihazırda dünyanın gördüğü en büyük kıtlık yaşanıyor. Ülkede iç savaş hakim. Sudan'daki milyonların umudu da Türkiye... Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, hafta içi "Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Sudan halkına cömert bir duruş sergiledi" dedi.

- Ankara geçtiğimiz günlerde Etiyopya ile Somali arasında başarılı bir arabuluculuğa imza attı.

SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

Türkiye şimdi de Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki sorunları çözmek için devrede. Sudanlı Bakan Yusuf, bu konu hakkında da "Tecrübeli lider Erdoğan'ın önerisi de dahil olmak üzere, girişimlerin başarılı olacağını umuyoruz" dedi.

- Yeni Suriye'nin geleceği adeta Türkiye'ye emanet. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ya da ABD... Hepsi Ankara'nın atacağı adımların belirleyici olacağını kabul ediyor.

- Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Türkiye'nin yine önemli rol oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

- Türk diplomatik temsil ağı, 261 diplomatik ve konsüler misyonla dünya çapında ilk üç ülke arasında... Dolayısıyla dünya medyasında da "Türkiye kilit arabuluculukları üstlenmeye devam edecek" deniliyor.

SON DAKİKA... Dünyanın gözü 2025’te Türkiye’de: Küresel krizlerde kilit ülke olarak rol oynayacak!

KÜRESEL EKONOMİDE GÖZLER KRİPTO PARALARDA

Pandemiden beri küresel piyasalar bir türlü dengesini bulamadı. Yeni yılda ekonomide gözler hiç şüphesiz Trump'ın Çin'e karşı atacağı vergi adımlarında olacak. Trump ilk dönemindeki gibi yeni bir ticaret savaşı başlatırsa bu kez diğer ülkeler kendi çıkış yollarını aramaya girebilir. Ancak diğer bir beklenti daha var: ABD, Rusya'ya desteğini kesmesi karşılığında Çin ile yeni bir vergi savaşına girmez. Çin bunu kabul ederse ABD'nin Tayvan'a verdiği desteği azaltması bile gündemde... Ekonomi alanında ayrıca Trump ve danışmanı Elon Musk'ın kripto paralar için alacağı kararlar da geleceğe yön verecek.

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