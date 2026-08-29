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SON DAKİKA… Ehliyet sınavında yeni dönem! Parkur sistemi kaldırılıyor: İşte yeni uygulamanın detayları
SON DAKİKA… Ehliyet sınavında yeni dönem! Parkur sistemi kaldırılıyor: İşte yeni uygulamanın detayları
SON DAKİKA… Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ehliyet alma sürecine ilişkin değişikliğe gitti. Buna göre ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur sistemi kaldırılacak. Sürücü adayları, artık serbest güzergah uygulamasıyla akan trafikte sınava başlayacak.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 16:24