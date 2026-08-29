SON DAKİKA… Ehliyet sınavında yeni dönem! Parkur sistemi kaldırılıyor: İşte yeni uygulamanın detayları

Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak. Çevre yolunda da eğitim görecek ve belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak.