SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! Film repliği savunması tutmadı: İşte istenilen cezalar

'BAHÇEDEN TOPLA GETİR'



Yine dosyaya giren mesajlarda Saran'ın "Çok içtik", Cebeci'nin ise "Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Savcılık ayrıca Cebeci'nin üçüncü kişilerle yaptığı yazışmalarda "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek uyuşturucu madde talebinde bulunduğunu da iddianameye ekledi.