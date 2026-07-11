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SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! Film repliği savunması tutmadı: İşte istenilen cezalar
SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! Film repliği savunması tutmadı: İşte istenilen cezalar
Son dakika haberi: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki iddianame tamamlandı. Uyuşturucu testleri pozitif çıkan ikilinin, telefon yazışmalarına yönelik "film repliği" ve "şaraptan bahsediyorduk" şeklindeki savunmaları savcılığı ikna etmedi.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 07:12