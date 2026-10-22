SON DAKİKA.. Ela Tabakoğlu servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti: Sürücünün cezası belli oldu!

"Biz olayın olası kast olduğunu ve şahsın en ağır cezadan yargılanmasını istedik. Burada çıkan karara göre şu an katil gayet rahat bir şekilde sokakta gezebilecek. Ehliyeti de elinde olduğu için hükmün açıklanmasına kadar gayet güzel bir şekilde başkalarının canını da yakabilecek. Ben buradan devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Eğer benim kanım bu adliyenin duvarlarında kalacaksa siz orada ne yapıyorsunuz? 6 yaşında çocuğu ihmaller zincirinde katledenler şu anda sokakta, evlerinde çoluk çocuğuyla gayet rahat bir şekilde vakit geçiriyorlar. Ben yarın köyüme, kızımın mezarına gitmeye utanıyorum. Ben utanıyorsam siz de utanmalısınız. Ben kızımın yanına nasıl gideceğim? Eşimle o kadar uğraştık. Ben buraya bugün 1 saat uyumadan geldim. Ömrüm, hayatım bu şekilde geçiyor. Benim kızımın adaletini sağlayın."