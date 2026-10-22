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SON DAKİKA.. Ela Tabakoğlu servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti: Sürücünün cezası belli oldu!
SON DAKİKA.. Ela Tabakoğlu servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti: Sürücünün cezası belli oldu!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, okul çıkışı öğrenci servisi aracının çarpması sonucu ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'nun (6) ölümüne ilişkin davada servis şoförü İsa Can, 5 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Can hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tepki gösteren aile karara itiraz edeceklerini söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 16:22