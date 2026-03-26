Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Elazığ deprem haberiyle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, merkez üssü Sivrice olan 4 üzerinde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 10:48