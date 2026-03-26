Son Dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Elazığ deprem haberiyle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, merkez üssü Sivrice olan 4 üzerinde bir sarsıntı kaydedildi. Yerin 11.33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Giriş Tarihi: 26.03.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 10:48
Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Bugün saat 10:37 sularında meydana gelen Elazığ Sivrice depremi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın radarına takıldı. 38.47 enlem ve 39.27 boylam lokasyonunda gerçekleşen bu doğa olayı, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketliliği tekrar gündeme getirdi.

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER: ELAZIĞ SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10:37:08'de 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 11.33 km olarak ölçüldü.

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2026-03-26

Saat:10:37:08 TSİ

Derinlik:11.33 km

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Elazığ deprem merkez üssü ve şiddeti