Son Dakika: Elazığ’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Elazığ’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Elazığ'ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 4.7 büyüklüğündeki (Mw) sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İşte ayrıntılar...