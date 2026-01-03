Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Elazığ'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, 4.7 büyüklüğündeki (Mw) deprem Elazığ ve çevre ilçelerde hissedildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2026 20:41 Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:45
Son Dakika: Elazığ'ın Baskil ilçesinde akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, 4.7 büyüklüğündeki (Mw) sarsıntı çevre illerde de hissedildi. İşte ayrıntılar...

ELAZIĞ'DA DEPREM!

Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Baskil (Elazığ)
Tarih:2026-01-03
Saat:20:27:26 TSİ
Enlem:38.40111 N
Boylam:38.93917 E
Derinlik:9.85 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

