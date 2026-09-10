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SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan ailesi kızlarını arıyor
SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan ailesi kızlarını arıyor
Son dakika haberi: 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın dosyası yeniden açıldı. Genç kızın bindiği takside çantasını bırakıp kayıplara karışması, çelişkili taksici ifadeleri ve "konumculuk" yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirildi.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:12