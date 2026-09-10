Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan ailesi kızlarını arıyor

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan ailesi kızlarını arıyor

Son dakika haberi: 5 yıldır kayıp olan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın dosyası yeniden açıldı. Genç kızın bindiği takside çantasını bırakıp kayıplara karışması, çelişkili taksici ifadeleri ve "konumculuk" yöntemiyle dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma cinayet şüphesiyle derinleştirildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 10.09.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 07:12
SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor
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Son dakika haberi: Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan Elif'in annesi Esin Yılmaz, kızının arkadaş çevresinden şüphelendiğini belirterek, kayboluşun arkasında bu çevrenin olabileceğini öne sürdü. Elif'in kaybolduğu gün yaptığı yolculukların izini sürmek için iki taksi şoförünün anlatımı önem kazandı.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

AKŞAM TAKSİYE BİNDİ

Taksi şoförü Bayram, olay günü Elif'i evinin önünden aldığını, yolculuk sırasında kızın telefonda görüştüğü kişiye Diyarbakır'a gideceğini söylediğini anlattı.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Bayram ayrıca kızı 2. kez o bölgeye götürdüğünü, burada arkadaşlarıyla mangal yapacaklarını ve evli bir çiftin onu darp ettiğini anlattığını ileri sürdü.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Diğer taksi şoförü Ersin Solak ise genç kızı Ceyda ve Mikail isimli arkadaşlarının yanından aldığını Seyranbağları tarafındaki bir adrese götürdüğünü, yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra yeniden aracına aldığını ve bu kez Ulus'a götürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

GİZEMLİ ADAM

Solak, kızın yanına uzun boylu zayıf bir erkeğin geldiğini, Elif'in para çekip o kişiye verdiğini ve ikilinin taksiye bindiğini anlattı.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Ancak erkeğin Şengül Hamamı civarında taksiden inip Acıçeşme Sokak yönüne doğru ilerledikleri öne sürüldü. Elif'in bu noktadan sonra nerede olduğu ise belirlenemedi.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

TAKSİDE ÇANTASINI BIRAKTI

O gece Elif çantasını takside bıraktı ve geleceğini söyleyerek taksi ücretini ödemeden araçtan ayrıldı.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Taksici ise çantayı Bilge isimli bir kişiye kendi elleriyle teslim ettiğini ve bu konuda polise ifade verdiğini öne sürdü. Ancak Bilge, çantayı taksiciden almadığını söyledi.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

"KONUMCULUK" İDDİASI

Elif'in ailesinin şüphelendiği arkadaş çevresi de soruşturmanın başlıklarından biri oldu.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Anne Esin Yılmaz, kızının arkadaşları olduğu belirtilen Mikail, Bahar ve Ceyda'nın erkeklerle birlikte olma vaadiyle kandırdığını ve "konumculuk" yöntemiyle para aldığını iddia etti.

SON DAKİKA | Elif Merve Yılmaz çantasını takside bırakıp sır oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı’na katılan ailesi kızlarını arıyor

Dosyadaki Bilge isimli kişi ise Elif'i yakından tanımadığını, yalnızca bir kez Mikail ve Ceyda'nın evinde gördüğünü söyledi. Bilge'nin anlatımına göre kendilerini yönlendiren kişinin Mikail olduğu öne sürüldü.