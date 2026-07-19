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SON DAKİKA | Elif Özkan'ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia
SON DAKİKA | Elif Özkan'ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia
Son dakika haberi: Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ailesi, ilk günden bu yana olayın intihar değil cinayet olduğunu savunuyor. Boğazındaki ip izleri, Temmuz sıcağında üzerinde kalın kıyafetler olması ve otopsinin ardından kıyafetlerinin yakılması gibi iddialarla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Elif Özkan'ın ölümüne ilişkin olay yeri fotoğraflarına ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:57