SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

İddiaya göre Özkan, kayınpederi ile kayınpederinin babası arasında, yaklaşık 10 yıl önce bir akrabasına sarıldığı iddiası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından çatı katında yaşamına son verdi. Ancak aile, bu iddiaya başından beri itiraz ederek Elif Özkan'ın öldürüldüğünü ve olayın intihar gibi gösterildiğini savunuyor.



