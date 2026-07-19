Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Elif Özkan'ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

SON DAKİKA | Elif Özkan'ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Son dakika haberi: Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ailesi, ilk günden bu yana olayın intihar değil cinayet olduğunu savunuyor. Boğazındaki ip izleri, Temmuz sıcağında üzerinde kalın kıyafetler olması ve otopsinin ardından kıyafetlerinin yakılması gibi iddialarla kamuoyunda geniş yankı uyandıran Elif Özkan'ın ölümüne ilişkin olay yeri fotoğraflarına ulaşıldı.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 19.07.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 06:57
SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan olayın tartışmalar dinmiyor. Ölümün "intihar" olarak değerlendirilmesine karşı çıkan aile, ilk günden bu yana cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

İddiaya göre Özkan, kayınpederi ile kayınpederinin babası arasında, yaklaşık 10 yıl önce bir akrabasına sarıldığı iddiası nedeniyle çıkan tartışmanın ardından çatı katında yaşamına son verdi. Ancak aile, bu iddiaya başından beri itiraz ederek Elif Özkan'ın öldürüldüğünü ve olayın intihar gibi gösterildiğini savunuyor.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

SABAH'ın daha önce gündeme taşıdığı dosyada, Elif'in boğazındaki ip izleriyle olay yerindeki ipin uyuşmadığı, Temmuz sıcağında üzerindeki kıyafetlerin şüphe uyandırdığı ve bu kıyafetlerin otopsinin ardından kayınpederine teslim edilerek yakıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

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SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

SABAH'ın ulaştığı olay yeri fotoğrafları ise dosyadaki soru işaretlerini daha da artırdı. Ağabey Orhan Karadağ, fotoğraflar üzerinden yaptığı değerlendirmede olay yerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

"NEDEN DIŞARIDAN İP GETİRSİN?"

Ağabey Orhan Karadağ, olay sırasında kardeşinin ayaklarının yere bastığını belirterek, "İpin yere uzaklığı sadece 105 santimetreydi. Önce 'Ayakları yere az basıyordu' dediler, daha sonra ise 'Biz ayakları demedik, diz kapakları yere yakındı' diyerek çelişkili açıklamalar yaptılar.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Ayrıca, çatı katında kullanılabilecek onlarca ip, halat ve kablo varken, kardeşimin dışarıdan bir ip getirip intihar ettiği iddiası bize göre inandırıcı değil.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Olay yeri inceleme ekipleri de bunca malzemenin arasından sadece ipin kendisini, ipin üzerindeki 4 saç telini ve bir çift terliği emanete aldı. Çevredeki diğer ipler, kablolar ve hiçbir malzeme incelenmedi" dedi.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

"TELEFONU 3 GÜN BOYUNCA KULLANILDI"

Karadağ, Elif Özkan'ın cep telefonunun da usulüne uygun muhafaza edilmediğini iddia ederek, "Telefon üç gün boyunca Elif'in eşinde kaldı.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Daha sonra savcılığın talimatıyla emniyete yazı gönderilince kendisi götürüp teslim ediyor. Bu süreçte telefon aktif olarak kullanılmış. Neden ilk günden telefon incelenmeye alınmadı?" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

"EŞİNİN İFADESİNDE ÇELİŞKİLER VAR"

Karadağ, olay günü yaşananlara ilişkin ifadelerde de çelişkiler bulunduğunu belirterek, "İlk gün eşi N.Ö., bize sözlü olarak 'Elif'le birlikte aşağı indik. Arabaya binecektik. O sırada çıkan arbede sırasında cüzdanı elinden düştü, arabanın arkasında bulduk' dedi.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Ancak resmi ifadesinde bu kez 'Elif hiç aşağı inmedi, doğrudan üst kata çıktı' dedi. İki anlatım tamamen birbirini yalanlıyor." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

"ÇATI KATINDA DEĞİL, BAŞKA YERDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Kardeşinin çatı katında hayatını kaybettiğine inanmadığını belirten Karadağ, Elif Özkan'ın evde ya da avluda öldürüldükten sonra çatı katına taşındığını iddia etti.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Elif Özkan'ın ölümünün cinayet olduğuna inandıklarını yineleyen Orhan Karadağ, dosyanın yeniden açılarak tüm delillerin bağımsız şekilde incelenmesini istedi.

SON DAKİKA | Elif Özkan’ın sır ölümünde ip bilmecesi! SABAH olay yeri fotoğraflarına ulaştı: Ağabeyden dikkat çeken iddia

Karadağ, "Adliye koridorlarında çok yorulduk. Tek isteğimiz dosyanın hakkıyla soruşturulması ve kardeşimin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması." diyerek sözlerini noktaladı.

#KASTAMONU