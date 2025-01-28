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SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...
SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...
Son dakika haberi: Zamlı emekli maaşlarının hesaplara aktarılmasıyla emekli promosyon kampanyaları da güncellendi. 3 bankanın yeni emekli promosyon tutarlarını açıklamasıyla rekabet kızıştı. 3 banka kampanyasını yenilerken gözler diğer bankalara çevrildi. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilen emekli promosyon kampanyaları...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:54