Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

Son dakika haberi: Zamlı emekli maaşlarının hesaplara aktarılmasıyla emekli promosyon kampanyaları da güncellendi. 3 bankanın yeni emekli promosyon tutarlarını açıklamasıyla rekabet kızıştı. 3 banka kampanyasını yenilerken gözler diğer bankalara çevrildi. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? Başvuru şartları nedir? İşte merak edilen emekli promosyon kampanyaları...

Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:54
SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

Son dakika haberi: Emekliye ek gelir olan banka promosyonları Ocak zamlarından sonra güncellendi. En yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankayı merak eden vatandaşlar konuyla ilgili aramalarını sıklaştırdı. 3 bankadan gelen açıklama sonrası banka promosyonları tarafında yarış kızıştı. Peki en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka yapıyor? Güncel banka promosyonları ne kadar? Sizler için derledik.

SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

14 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 14 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ocak rakamlarının arttığı gözlemlendi. Öte yandan yeni dönem için bankalar ile SGK arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Mart ayında imzalanması beklenen protokolle birlikte emekli promosyon tutarları yeniden artacak. Peki söz konusu protokol öncesi en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte listesi:

SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

İŞTE 14 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

SON DAKİKA: Emekli promosyon 2025 kampanyalarında 3 banka değişikliğe gitti! Yarış kızıştı: İşte Mart protokolü öncesinde güncel banka promosyonları...

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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