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SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin 4 aylık emekli zammı yüzde 12,06 oldu. Yılda iki kez belirlenen emekliye zam oranı 3 Ocak'ta Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Buna göre emekli maaş zammı için kalan son 2 verinin olası senaryoları hesaplandığında, Ocak zammı için net bir aralık çıkıyor. Enflasyon tahminlerine göre hesap yapıldığında ise yeni emekli maaşları için tablo belirginleşiyor. Öte yandan hükümet en düşük emekli maaşı için hazırlıklara başladı. Peki emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte kalem kalem yeni hesaplar yeni maaşlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:53
SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

Son dakika haberleri: Emekli zammı için 4 aylık rakam kesinleşirken 6 aylık rakama ışık tutan veriler de güncellendi. Güncel verilere göre hesaplanan yeni emekli zammı ile maaş tablosu belirginleşti. Yeni emekliye zam oranı için kalan son 2 verinin olası senaryoları tek tek hesaplandı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin 2025 maaşları için net aralık ortaya çıktı. İşte tablo tablo yeni maaşlar...

SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

YENİ EMEKLİ ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI

Milyonlarca emeklinin maaşı Ocak zammı ile artacak. Zam zamanı yaklaştıkça SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar hesaplamalara başladı. 4 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli zammında yüzde 12,06'lik oran netleşti. Son 2 kalan veride olası senaryolar hesap edildiğinde ise net bir aralık ortaya çıkıyor. Öte yandan yıl sonu için açıklanan enflasyon tahminlerine göre maaş hesabı yapıldığında yeni tablolar belirginleşirken, hükümetin en düşük emekli maaşı için hazırlıklara başladığı bilgisi de geldi.

SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI TAKİP EDİLECEK

Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artışı, memur emeklisi için de enflasyon farkı netleşecek. Aralık ayında düzenlenecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları sonucunda belirlenecek olan yeni zam oranı, emekli ve memur zammı sonrası maaşlara bir refah payı eklenip eklenmeyeceği kararında da etkili olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar toplantı sürecin takibinde olacak.

SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

EMEKLİ ZAMMI İÇİN YÜZDE 14-19 ARASINDA BİR ORAN BEKLENİYOR

Aylık enflasyonlar için farklı rakamlarla yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon oranına göre emekli zammı için yüzde 14 ile yüzde 19 arasında bir oran ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KALAN SON 2 VERİ İÇİN OLASI SENARYOLAR

Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son 2 veri kaldı: Kasım ve Aralık ayı enflasyonu.

Kasım ve Aralık enflasyonlarının her ikiside:

Yüzde 1 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 14,31 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,15 olacak.

Yüzde 2 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 16,59 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,35 olacak.

Yüzde 2,5 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 17,73 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,45 olacak.

Yüzde 3 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 18,88 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 14,56 olacak.

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