SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI TAKİP EDİLECEK

Kasım ve Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon artışı, memur emeklisi için de enflasyon farkı netleşecek. Aralık ayında düzenlenecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları sonucunda belirlenecek olan yeni zam oranı, emekli ve memur zammı sonrası maaşlara bir refah payı eklenip eklenmeyeceği kararında da etkili olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşlar toplantı sürecin takibinde olacak.