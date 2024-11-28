SON DAKİKA: Emekli zammı için net aralık belli oldu! Çalışmalar başladı: İşte yeni emekliye zam oranı ve maaşlar

EMEKLİ ZAMMI İÇİN KALAN SON 2 VERİ İÇİN OLASI SENARYOLAR
Memur ve emekliye zam oranının netleşmesi için son 2 veri kaldı: Kasım ve Aralık ayı enflasyonu.
Kasım ve Aralık enflasyonlarının her ikiside:
Yüzde 1 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 14,31 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 10,15 olacak.
Yüzde 2 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 16,59 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,35 olacak.
Yüzde 2,5 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 17,73 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 13,45 olacak.
Yüzde 3 civarında çıkarsa; emekli zammı yüzde 18,88 olurken, memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 14,56 olacak.