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SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

Son dakika haberi: Bir dönem sosyal güvenlik uzmanı ve astrolog unvanıyla sıkça televizyon programlarına çıkan Erhan Nacar'ın, yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk'ü, Türkiye'de 28 bin lira karşılığında EYT'den emeklilik hayali sattığı iddia edildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:41
SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

Son dakika haberi: Yurt dışında yayın yapan Türk kanallarına çıktığı, Avrupa ülkelerinde çeşitli yerlerde emeklilik hakkında seminerler verdiği belirtilen Nacar'ın, kendisine ödeme yapan gurbetçiler için SGK'ya herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi. 2 yıldır paralarını geri almak için uğraşan dünyanın dört bir yanından birçok Türk, Türkiye'ye gelerek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

Nacar ve birlikte hareket ettiği 4 şüpheli hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 26 yıla kadar hapis cezası istenirken mağdur gurbetçiler SABAH'a konuştu. Nacar ise hakkında 'karalama kampanyası' yürütüldüğünü öne sürdü.

SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

"75 BİN EURO VERDİK, NE EMEKLİ YAPTI NE DE PARAYI ÖDEDİ"

Almanya'da yaşayan Recep İşcan da (58) Erhan Nacar'a 75 bin Euro vermesinin ardından tüm birikimini kaybedip Türkiye'ye yerleştiğini fakat emekli olamadığını söyledi. İşcan'ın kızı Şeyma İşcan (34), "Avrupa kanallarına çıkıyor. Babam bu adamı sürekli izliyordu. Almanya'da evimizi sattık. Babamın 30 senelik birikimini aldı. 75 bin Euro verdik, ne emekli yaptı ne de parayı ödedi. Sürekli dini kullanıyor. Biz de araştırınca birçok mağdur olduğunu öğrendik. Bazen de kanallara astrolog olarak çıkıyordu.

SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

Yurt dışında camilerde seminer düzenliyor, insanları kandırıyor.Babam bu paraları benden gizli verdi, haberim olsaydı buna engel olurdum. Kendisiyle konuştuğumuzda paraları ödeyeceğini söyledi, ödeyeceğine dair imzalı belge verdi ancak 'param yok' diyerek ödeme yapmıyor. Alay eder gibi Gürcistan'a kaçacağını söylüyor. 'Erhan Nacar Mağdurları' olarak sosyal medya mecralarında gruplar kuruldu, yüzlerce insan mağdur. Avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda da bulunduk. Ancak bu kişi Gürcistan'a kaçarsa ne olacak? Babam ve annem yıllarca gurbet acısı çekti, şimdi de Türkiye'de kimsesiz kaldık. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

"PARAMIZI İSTEYİNCE VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Fransa'da yaşayan Aysel Aydın (60), "Ben de 28 bin 700 Euro verdim. Vekalet çıkartmamı istediler. 500 Euro vekalet parası da ödedik. Emeklilik için parayı gönderdik. Vekalet sürecinde Fransa'daki Türkiye Konsolosluğu da bizi uyardı. 'Bu şahıs dolandırıcı' dediler. Kendisi bizi şikayet etmekle tehdit ediyor. Paramızı isteyince vermeyeceğini söylüyor. Bir mağdur bu adam yüzünden kalp krizi geçirdi. Biz 1 senedir paramızı bekliyoruz. Ben de bu durumdan dolayı sağlığımdan oldum" şeklinde konuştu.

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