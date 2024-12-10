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SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu
SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu
Son dakika haberi: Bir dönem sosyal güvenlik uzmanı ve astrolog unvanıyla sıkça televizyon programlarına çıkan Erhan Nacar'ın, yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk'ü, Türkiye'de 28 bin lira karşılığında EYT'den emeklilik hayali sattığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:41