SON DAKİKA | Emeklilik hayaliyle büyük vurgun! Bir dönem sıkça televizyonlarda boy gösteriyordu

"75 BİN EURO VERDİK, NE EMEKLİ YAPTI NE DE PARAYI ÖDEDİ"



Almanya'da yaşayan Recep İşcan da (58) Erhan Nacar'a 75 bin Euro vermesinin ardından tüm birikimini kaybedip Türkiye'ye yerleştiğini fakat emekli olamadığını söyledi. İşcan'ın kızı Şeyma İşcan (34), "Avrupa kanallarına çıkıyor. Babam bu adamı sürekli izliyordu. Almanya'da evimizi sattık. Babamın 30 senelik birikimini aldı. 75 bin Euro verdik, ne emekli yaptı ne de parayı ödedi. Sürekli dini kullanıyor. Biz de araştırınca birçok mağdur olduğunu öğrendik. Bazen de kanallara astrolog olarak çıkıyordu.



