SON DAKİKA | Emir Sarıgül babasının konutuna saklandı! Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı

Şikayet dilekçesinde, şüphelilerin kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurt içindeki kaynağı belirsiz paraları resmi yollarla yurt dışına çıkarmak amacıyla kendileriyle irtibat kurduğu vurgulandı. Yapılan görüşmeler sonucunda yurt dışında kurulan şirketler grubu üzerinden, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme yapıldığı ve bunlardan en önemlisinin 80 Milyon Euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu ortaya çıktı.

ONLİNE TOPLANTIDA 1 MİLYAR EURO FON VAADİ



Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Mustafa Sarıgül ve bir bankanın Zincirlikuyu Şube Müdürü T.D.'nin katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül kamu gücünü kullanarak yapacağı temaslar neticesinde 1 Milyar Euro'luk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini ifade etti. Süreçte yaşanan bir diğer skandal ise yalı satışı üzerinden gerçekleşti. Abdurrahman Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı karşılığında yurt dışından 100 Milyon Euro tutarında havale işlemi yapıldı.