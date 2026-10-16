SON DAKİKA | Emir Sarıgül babasının konutuna saklandı! Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü milyar euroluk kara para aklama ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Emir Sarıgül'ün saklandığı adres tespit edildi. Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Angora Evleri'nde babası Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait konutta saklandığı ortaya çıktı. Babasının milletvekilliği dokunulmazlığını sığınak olarak kullanan firari şüpheli için polis ekipleri düğmeye bastı. Emniyet güçleri konut çevresinde teyakkuza geçerken, gözaltı işlemini gerçekleştirmek için Emir Sarıgül'ün dışarı çıkmasını bekliyor.