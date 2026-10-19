SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.