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SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme
SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme
Son dakika haberleri... İstanbul'da, kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İddialar arasında 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vaadi de yer alırken; hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:54
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 08:56