Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika haberleri... İstanbul'da, kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İddialar arasında 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vaadi de yer alırken; hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

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AA
Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 08:56
SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Emir Sarıgül'ün ise kendisinin emniyete geldiği ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

SORUŞTURMADA NELE YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

SON DAKİKA! Emir Sarıgül teslim oldu! 17 şüpheli adliyeye sevk edildi! Kara para soruşturmasında flaş gelişme

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

#İSTANBUL