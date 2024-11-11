SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...
Son dakika haberi: Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025'e ilişkin maaş ve ücret zam oranları da netleşiyor. 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli ve 15.8 milyon ücretli başta olmak üzere milyonlarca insanın merakla beklediği oranlar belli oldu. Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...
Giriş Tarihi: 11.11.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 06:52