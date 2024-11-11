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SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberi: Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025'e ilişkin maaş ve ücret zam oranları da netleşiyor. 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli ve 15.8 milyon ücretli başta olmak üzere milyonlarca insanın merakla beklediği oranlar belli oldu. Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 11.11.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 06:52
SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberi: Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Son dönemde bütün bu artışların üzerine "refah payı" da eklenmiş ayrıca en düşük emekli aylığı da ara zamlarla arttırılmıştı.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

2025'İN İLK ALTI AYINDA YÜZDE 6 ZAM

Gelelim 2025 yılı ilk altı ayı zam oranları konusuna... 7. Dönem Toplu Sözleşme'sine göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılırken, 2025'in ilk altı ayında ise yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam gerçekleştirilecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,88 olduğunu açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak duyuruldu. Bir kez daha milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, Ocak 2025'te alacağı zamma çevrildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak netleşti. Bu enflasyon farkı zam dönemlerindeki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 6 aylık değişim oranına göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1.87 enflasyon farkına 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının da açıklanmasıyla birlikte emekli ve çalışanların cebine girecek net zam netleşmiş olacak.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Yani zam miktarı daha da yukarıya çıkacak. Kasım ayında yüzde 2,5 ve Aralık ayında da yine yüzde 2,5 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde, bu yılın ikinci yarısında enflasyon tahmini yüzde 16.55 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yılbaşında en fazla 7,03 oranında enflasyon farkına hak kazanacak. Ayrıca memurların, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor. Bu rakamında eklenmesiyle memurların maaşları yüzde 13.46 civarında artış gösterecek.

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