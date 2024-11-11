SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo yeni rakamlar...

Son dakika haberi: Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Son dönemde bütün bu artışların üzerine "refah payı" da eklenmiş ayrıca en düşük emekli aylığı da ara zamlarla arttırılmıştı.



