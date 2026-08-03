SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Yaklaşık 3 yıl boyunca Interpol tarafından aranan ve Marmaris'te saklandığı iddia edilen Gündoğan, 2024 yılının Mart ayında Almanya'ya dönerek yetkililere teslim oldu. Soyguna yardım eden Büşra Satılmış ise bir süre cezaevinde yatıp çıktı.