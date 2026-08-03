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SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de evlendi
SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de evlendi
Son dakika haberi: Almanya'da 5 yıl önce çalıştığı para nakil şirketinden 8 milyon euroluk soygun yapan ve cezaevinde olan Yasemin Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı ve suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan ve soyguna yardım ettiği gerekçesiyle bir süre cezaevinde kalan Büşra Satılmış İzmir'de yapılan lüks bir düğünle evlendi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:46