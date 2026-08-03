Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de evlendi

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan İzmir'de evlendi

Son dakika haberi: Almanya'da 5 yıl önce çalıştığı para nakil şirketinden 8 milyon euroluk soygun yapan ve cezaevinde olan Yasemin Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı ve suç ortağı 'Sarışın' lakaplı Yiğit Tufan ve soyguna yardım ettiği gerekçesiyle bir süre cezaevinde kalan Büşra Satılmış İzmir'de yapılan lüks bir düğünle evlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 03.08.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:46
SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Son dakika haberi: Almanya'nın Bremen kentinde Yasemin Gündoğan, çalıştığı şirketten 2021 yılında çöp konteynerleri içerisine gizlediği 8,2 milyon euro'yu minibüsle kaçırarak kayıplara karışmıştı.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Yaklaşık 3 yıl boyunca Interpol tarafından aranan ve Marmaris'te saklandığı iddia edilen Gündoğan, 2024 yılının Mart ayında Almanya'ya dönerek yetkililere teslim oldu. Soyguna yardım eden Büşra Satılmış ise bir süre cezaevinde yatıp çıktı.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Kasım 2024'te hakim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, suçunu itiraf etti ancak paranın büyük kısmının kendisine kalmadığını, diğer suç ortakları tarafından "kazıklandığını" öne sürdü.

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SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Gündoğan, mahkemede "Sarışın" lakaplı uluslararası şebeke yöneticisi Yiğit Tufan'ı işaret ederek örgüt üst yönetimini ifşa etti. Aralık 2024'te Almanya'da görülen davada Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

'SARIŞIN' İZMİR'DE EVLENDİ

Gündoğan Almanya'da demir parmaklık arkasında cezasını çekerken Almanya'da dolandırıcılık ve bir çok suçtan aranan Yiğit Tufan, soyguna yardım ettiği iddiasıyla bir süre tutuklu kalan Büşra Satılmış ile dünyaevine girdi.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

19 Temmuz'da Bayraklı ilçesinde lüks bir mekânda yapılan düğünle evlenen Yiğit Tufan, soygunla ve bahse konu isimlerle hiçbir bağlantısının olmadığını söylemişti.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi

Tufan bu sözlerine rağmen soygunun suç ortaklarından Büşra Satılmış ile evlendi.

SON DAKİKA | En kriminal düğün! Yasemin Gündoğan cezaevinde, suç ortağı ’Sarışın’ lakaplı Yiğit Tufan İzmir’de evlendi
#ALMANYA