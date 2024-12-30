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SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!
SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!
SON DAKİKA... İzmir'de iki avukat arasında cinsel taciz davası yaşandı. İddiaya göre kadın avukat Zehra Berrin A. avukat Ersin Sel'e tehditler yağdırdı ardından gizli numaradan bir erkeğe aratıp taciz ettirdiği ortaya çıktı. İzmir'i terk ederek Balıkesir'e taşınan Zehra Berrin A. hakkında karar açıklandı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:12