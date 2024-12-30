Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

SON DAKİKA... İzmir'de iki avukat arasında cinsel taciz davası yaşandı. İddiaya göre kadın avukat Zehra Berrin A. avukat Ersin Sel'e tehditler yağdırdı ardından gizli numaradan bir erkeğe aratıp taciz ettirdiği ortaya çıktı. İzmir'i terk ederek Balıkesir'e taşınan Zehra Berrin A. hakkında karar açıklandı. İşte detaylar…

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:12
SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

İzmir'de iki avukat arasında yaşanan taciz olayı, "Bu kadarına da pes" dedirtti. 6 yıl önce, o dönemde Karşıyaka 2. Aile Mahkemesi'ndeki bir davanın avukatlığını yapan Ersin Sel'i telefonla arayan, karşı tarafın kadın avukatı Zehra Berrin A., kendisini arkasından konuşmakla suçladı. Daha sonra Ersin Sel'i tekrar arayan Zehra Berrin A., iddiaya göre hakaret edip, tehditlerde bulundu.

SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

'KARIM BENİ GÖRMESİN' DEDİN

Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan arayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi. Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın Vedat A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Vedat A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı. Ancak yapılan ses analizinde, tacizde bulunanın Vedat A. olmadığı belirlendi.

SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

10 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bu arada diğer görüşmenin ses analizinde ise tehdit ve hakaretlerde bulunan kadının, avukat Zehra Berrin A. olduğu ortaya çıkınca, ona da "Cinsel taciz, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından" 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI

Yargılamalar devam ederken, Zehra Berrin A. ve Vedat A.'nın arkadaş oldukları da belirlendi. Mahkemede birbirlerini tanımadıklarını öne süren iki avukatın, HTS kayıtlarına göre de yüzlerce kez görüştükleri tespit edildi. Bunun üzerine davalar birleştirildi

SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

İZMİR'İ TERK ETTİ

Zehra Berrin A.'nın ise, kendisi kabul etmese de ses kayıtlarının ona ait olduğu bilirkişi raporu ile kesinleşti. Avukat Zehra Berrin A.'nın olaydan sonra İzmir'i terk ederek Balıkesir'e taşındı.

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