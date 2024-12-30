SON DAKİKA... Erkek avukattan kadın avukata cinsel taciz davası! Karar açıklandı: Özelden ara karım beni görmesin!

'KARIM BENİ GÖRMESİN' DEDİN

Bir süre sonra avukat Sel'i gizli numaradan arayan bir erkek ise "Aşkım sen dedin hep 'Özelden ara' diye. 'Karım beni görmesin' dedin. Hatırlamıyor musun? Müsait değilsen sonra arayayım hayatım. Seni seviyorum. Çok öpüyorum. Hayatım bak müsait olunca mutlaka ara beni" dedi. Avukat Ersin Sel, gizli numarayla yapılan aramadaki erkeğin konuşmasını da kaydederek delil olarak savcılığa başvurup, şikâyetçi oldu. Savcılık soruşturmasında gizli numaranın Vedat A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Vedat A. hakkında, "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı. Ancak yapılan ses analizinde, tacizde bulunanın Vedat A. olmadığı belirlendi.