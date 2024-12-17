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SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…
SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…
SON DAKİKA… Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona ererken ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler, Esad'ın kanlı iktidarını gözler önüne serdi. 14 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Esad, hapishaneleri adeta birer işkence merkezi haline getirdi. 2 metrekarelik hücresinde zeytinle hayata tutunan mahkum Hüssam Khatip'in anlattıkları ise tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:40