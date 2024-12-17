SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

SABUNLARLA DUVARA ASKILIK YAPTILAR

Her hücrede sabunla veya zeytin çekirdeğiyle duvara çizilmiş takvimlerin yer aldığını belirten Khatip, mahkumların hapishanede geçen zamanı bu takvimlerle hesapladığını anlattı. Khatip, yeşil el sabunlarıyla duvara resimler yapıldığını ve yazılar yazıldığını ifade ederek, sabunlarla duvara sabitledikleri ipleri aynı zamanda askılık olarak kullandıklarını ve kıyafetlerini bu şekilde kuruttuklarını belirtti.