Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

SON DAKİKA… Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi sona ererken ülkenin dört bir yanından gelen görüntüler, Esad'ın kanlı iktidarını gözler önüne serdi. 14 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de Esad, hapishaneleri adeta birer işkence merkezi haline getirdi. 2 metrekarelik hücresinde zeytinle hayata tutunan mahkum Hüssam Khatip'in anlattıkları ise tüyler ürpertti!

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:40
SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye'de Esad'ın işkence merkezlerinde yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı. Şam'ın merkezinde yer alan Mezze Hapishanesi'nde mahkumların tutulduğu hücreler görüntülendi.

SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

Hapishanede 10 kişinin kaldığı 2 metrekarelik hücrelerde mahkumların sadece oturarak sığabildiği görülürken, yaşanan insanlık dışı şartlar dikkat çekti. Eski mahkum Hüssam Khatip, aylarca oturarak uyuduğunu ve tuvalet ihtiyacı için pet şişeleri kullandıklarını anlattı.

SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

"HÜCREDE SIRAYLA UYUDUK"

Mezze Hapishanesi'nde 2016 yılında 3 ay kalan üniversite öğrencisi 28 yaşındaki Hüssam Khatip, Esad muhalifi WhatsApp yazışmaları nedeniyle toplam 1 yıl tutuklu kaldığını, burada işkence gördüğünü söyledi. Üniversite öğrencisi genç hapishanede geçirdiği zamanları ve yaşadığı işkenceleri unutamadığını belirtirken 3 ay boyunca oturarak uyuduğunu, bazen ise cenin pozisyonunda sırayla uyuduklarını ifade etti.

SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

SABUNLARLA DUVARA ASKILIK YAPTILAR

Her hücrede sabunla veya zeytin çekirdeğiyle duvara çizilmiş takvimlerin yer aldığını belirten Khatip, mahkumların hapishanede geçen zamanı bu takvimlerle hesapladığını anlattı. Khatip, yeşil el sabunlarıyla duvara resimler yapıldığını ve yazılar yazıldığını ifade ederek, sabunlarla duvara sabitledikleri ipleri aynı zamanda askılık olarak kullandıklarını ve kıyafetlerini bu şekilde kuruttuklarını belirtti.

SON DAKİKA... Esad’ın işkence merkezi Mezze Hapishanesi! Zeytin ile hayatta kalan mahkum o günleri anlattı: 2 metrekarelik hücremde…

İŞKENCE ODALARINDA GÖZ BANTLARI!

Mahkumların hapishanede gördüğü işkencelere ilişkin bilgi veren Khatip, işkence odalarına götürülürken elleri ve ayaklarının zincirlendiğini, gözlerine ise bantlar yerleştirildiğini söyledi.

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