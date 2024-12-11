Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Çok zor günler geçirdiğini ve korku filmi gibi bir 14 ay yaşadığını anlatan Arslan, "Cezaevinde sürekli dayak yiyorduk. Demir çubukla dövüyorlardı. Çok işkence gördüm. Mahkemede beraat etmeme rağmen, Türk olduğum için serbest bırakmadılar.



