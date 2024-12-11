Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Esad'ın mezbahası Sednaya'da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Son dakika: Esad'ın mezbahası Sednaya'da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Son dakika haberi: Gazze'ye giderken, Suriye'de rejim güçleri tarafından cezaevine konulan ve önceki gün özgürlüğüne kavuşan Engin Arslan (30), yurda döndü. SABAH'a konuşan Aslan, "Korku filmi gibi bir 14 ay yaşadım. Demir çubukla dövüyorlardı. Çok işkence gördüm. Mahkemede beraat etmeme rağmen, Türk olduğum için serbest bırakmadılar. Hep umudum vardı." dedi.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 11.12.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:02
Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Son dakika haberi: Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan ancak, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp cezaevine konulan Engin Arslan (30), Esad'ın kaçmasının ardından özgürlüğüne kavuşunca, dün Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Engin Arslan'ı babası Metin Arslan ve AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu karşıladı. Engin Arslan, 14 ay sonra gördüğü babası Metin Arslan'a sarılarak hasret giderdi.

Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Engin Arslan babası Metin Arslan ve AK Partili Başkan Şerif Eroğlu ile Gaziantep Karıkamış Sınır Kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

TÜRK OLDUĞUM İÇİN BIRAKMADILAR

Manisa'ya doğru yola çıkan Engin Arslan (30) SABAH'a konuştu.

Son dakika: Esad’ın mezbahası Sednaya’da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi

Çok zor günler geçirdiğini ve korku filmi gibi bir 14 ay yaşadığını anlatan Arslan, "Cezaevinde sürekli dayak yiyorduk. Demir çubukla dövüyorlardı. Çok işkence gördüm. Mahkemede beraat etmeme rağmen, Türk olduğum için serbest bırakmadılar.

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