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Son dakika: Esad'ın mezbahası Sednaya'da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi
Son dakika: Esad'ın mezbahası Sednaya'da 14 ay! Hapse atılan Türk vatandaşı Engin Arslan, SABAH’a konuştu: Korku filmi gibiydi
Son dakika haberi: Gazze'ye giderken, Suriye'de rejim güçleri tarafından cezaevine konulan ve önceki gün özgürlüğüne kavuşan Engin Arslan (30), yurda döndü. SABAH'a konuşan Aslan, "Korku filmi gibi bir 14 ay yaşadım. Demir çubukla dövüyorlardı. Çok işkence gördüm. Mahkemede beraat etmeme rağmen, Türk olduğum için serbest bırakmadılar. Hep umudum vardı." dedi.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:02