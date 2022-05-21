Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Son dakika haberi: Denizli merkezli 3 ilde, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyonda, 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, polisteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 6'sı kadın 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden eskort ilanları verip, telefonla arayan kişileri hesaplarına para yatırtarak dolandırdıkları ve bu yöntemle yaklaşık 150 kişinin mağdur edildiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:02
Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:04