Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika haberi: Denizli merkezli 3 ilde, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyonda, 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, polisteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 6'sı kadın 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden eskort ilanları verip, telefonla arayan kişileri hesaplarına para yatırtarak dolandırdıkları ve bu yöntemle yaklaşık 150 kişinin mağdur edildiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:04
Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

SON DAKİKA: ESKORT DOLANDIRICILIĞI! YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 4 ay önce çalışma başlattı.

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Bir kişinin, kadınlardan birinin hesabına 90 bin lira gönderdiği de ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin, telefon görüşmelerinde bilgilerini öğrendikleri kişiler hakkında sahte icra evrakı düzenleyip, korkutarak para aldıkları da tespit edildi.

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik 17 Mayıs'ta operasyon başlattı. Denizli, Antalya ve Muğla'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8'i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, SIM kart, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve dolandırıcılıkla ilgili notların yer aldığı ajandalar ele geçirildi.

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