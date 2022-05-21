Son dakika: Eskort dolandırıcılığı! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.



