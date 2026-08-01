Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Beşikçioğlu ve Kerimoğlu'nun 20 Nisan 2025'te eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da görüşmesi haberlere konu olmuştu. Etimesgut Belediyesi'yle iş yapan tüm müteahhitlerin çağrılarak rüşvet pazarlıklarının yapıldığı bar, Ankara'da iş dünyasında konuşulmaya başlanınca Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da soruşturma dosyasına girdi.