Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Son dakika | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Son dakika haberi... CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu dahil 55 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki müşteki ifadelerinde; belediyedeki iş ve işlemlere karşılık talep edilen rüşvet görüşme ve pazarlıklarının adresi, Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren Fado Bistro Bar'a çıktı.

Kerim CENGİL
Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 01.08.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:00
Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Son dakika haberi... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı.

Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

BARDAN BEŞİKÇİOĞLU'NA TRANSFER: MASAK kayıtlarına göre; Fado Bistro Bar'ın hesabından Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemde toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi.

Soruşturmada; rüşvet paralarının toplanmasını dosya kapsamında gözaltına alınan iş takipçisi Hasan Ceyhan'ın organize ettiği belirlendi.

Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Toplanan paraların akıbeti, banka kayıtları, dijital materyaller, MASAK verileri ve müşteki beyanları doğrultusunda savcılık tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.

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Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

Beşikçioğlu ve Kerimoğlu'nun 20 Nisan 2025'te eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Fado Bistro'da görüşmesi haberlere konu olmuştu. Etimesgut Belediyesi'yle iş yapan tüm müteahhitlerin çağrılarak rüşvet pazarlıklarının yapıldığı bar, Ankara'da iş dünyasında konuşulmaya başlanınca Beşikçioğlu ve ekibinin görüşmeleri burada yapmayı sonlandırdığı da soruşturma dosyasına girdi.

Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

'PARALARIN BİR KISMI CHP YÖNETİMİNE GİDİYORDU'

Etimesgut soruşturmasında müşteki olarak ifade veren müteahhit F.K.; ruhsat işlemleri için toplanan milyonlarca liralık rüşvetin belediye içinde paylaşıldığını, bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti.

Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini talep eden F.K., Zengin'in ayda birkaç kez İstanbul'a giderek paraları dağıttığını öne sürdü.

Son dakika | Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık

F.K. rüşvet ağında Veli Ağbaba'nın sağ kolu olarak bilinen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da ismini verdi.

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