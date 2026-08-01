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Son dakika | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık
Son dakika | Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında SABAH yeni ayrıntılara ulaştı! Barda kirli pazarlık
Son dakika haberi... CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu dahil 55 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasındaki müşteki ifadelerinde; belediyedeki iş ve işlemlere karşılık talep edilen rüşvet görüşme ve pazarlıklarının adresi, Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren Fado Bistro Bar'a çıktı.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 07:00